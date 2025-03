PRIESKUM odhalil pravdu o Zelenského podpore: TAKTO vnímajú svojho prezidenta Ukrajinci

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana, Getty Images)

Výsledky online prieskumu uskutočnenom medzi ukrajinskou populáciou potvrdili, že prezident Volodymyr Zelenskyj si aj napriek dlhodobému vojenskému konfliktu s Ruskom udržiava silnú podporu medzi občanmi. Podľa prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť National Sample v spolupráci s NMS Market Research, vyjadrilo 62 % respondentov dôveru v prezidenta Zelenského, pričom 27 % mu nedôveruje. Zvyšných 11 % nevyjadrilo jasný názor.

(Zdroj: NMS Market Research)

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že prezident Zelenskyj má silnú podporu naprieč rôznymi vekovými a vzdelanostnými skupinami. Najvyššiu dôveru k nemu preukazujú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov (66,1 %), ale aj staršie vekové kategórie ho hodnotia pozitívne. Dôvera je tiež vyššia medzi ženami (65,9 %) než medzi mužmi (57,7 %). K tomu prispieva aj fakt, že 42,2 % opýtaných ho považuje za vlasteneckého, 39,6 % za rozhodného a 35,3 % za sebavedomého.

Medzi kroky, ktoré zvýšili dôveru verejnosti, sa dostali napríklad rokovania s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, jeho obrana ukrajinských záujmov a najmä jeho zotrvanie na Ukrajine počas vojny. Zelenskyj získal vysoké hodnotenie za svoju medzinárodnú diplomaciu a schopnosť rýchlo rozhodovať v krízových situáciách, čo sa odrazilo aj v hodnotení jeho schopnosti zjednotiť národ.

Voľby by Zelenskyj podľa prieskumu vyhral

Podľa prieskumu, ak by sa konali prezidentské voľby, 39,4 % respondentov by volilo prezidenta Zelenského. Jeho najbližší konkurent, bývalý veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, by získal len 15,4 % hlasov.

(Zdroj: NMS Market Research)

Zaujímavým aspektom prieskumu je postoj verejnosti k možnému konaniu prezidentských volieb počas vojnového stavu. Väčšina Ukrajincov (58,1 %) tento krok odmieta, avšak až 60,9 % respondentov by sa zúčastnilo, ak by voľby predsa len boli vyhlásené. Tento výsledok ukazuje vysokú občiansku zodpovednosť ukrajinských občanov aj v období krízy.

Ďalším zaujímavým bodom prieskumu sú postoje k možnej dohode s USA o ťažbe vzácnych kovov na Ukrajine. Až 45 % respondentov vyjadrilo negatívny postoj k tejto dohode, hoci niektorí veria, že by mohla priniesť vojenskú a finančnú podporu od Spojených štátov.

Tento prieskum, ktorý sa uskutočnil medzi 6. a 12. marcom 2025 a zahŕňal 1 020 respondentov, ukazuje, že prezident Zelenskyj stále užíva veľkú dôveru medzi Ukrajincami, najmä v otázkach medzinárodnej diplomacie a krízového riadenia.