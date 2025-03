Ďalší prípad šikany medzi tínedžermi: 13-ročného chlapca brutálne zbili, kričal od bolesti a strachu!

Video incidentu medzi tínedžermi sa začalo šíriť na sociálnych sieťach (Zdroj: o2.pl, Facebook/TVN UWAGA)

LODŽ – Ku konfliktu medzi partiou tínedžerov došlo v poľskom meste Lodž. Nielenže do 13-ročného chlapca jeho rovesníci brutálne kopali, no videom sa pochválili aj na internete.

Podľa slov matky 13-ročného chlapca je takéto správanie jeho rovesníkov neprípustné a „takíto mladí ľudia musia byť potrestaní“. K incidentu došlo 2.februára a o pár dní sa video z bitky začalo šíriť aj na sociálnych sieťach. A hoci matka incident nahlásila polícii, k zatknutiu mladíkov došlo až po zverejnení nahrávky, informoval poľský web o2.pl.

Na videu možno vidieť, ako sa chlapci „zabávajú“ a do 13-ročného chlapca kopú, bijú ho do brucha a pľujú naňho. Dievčatá z partie sa prizerali a bitku nakrúcali. „Títo mučitelia nemali žiadnu úctu k môjmu dieťaťu, iba pred nedávnom podstúpil operáciu bedrového kĺbu, každé jedno zakopnutie či pád mu spôsobuje obrovskú bolesť, “ dodala matka. Podľa jej slov mal mladík dokonca kričať od bolesti a strachu, no ani to nebránilo jeho rovesníkom v ďalších úderoch.

Chlapec po útoku tvrdil, že tínedžerov nepozná, hoci tí ho nútili ospravedlniť sa, nevedno za aký skutok. Dodal však, že útok môže súvisieť s rivalitou medzi fanúšikmi miestnych futbalových klubov. S touto verziou pracuje aj polícia, pretože tínedžeri boli oblečení v čiernom, zatiaľ čo ich obeť mala na sebe červenú farbu. Polícia zadržala dvoch 14-ročných a jedného 16-ročného chlapca. Jeden z nich bude umiestnený do nápravnovýchovného zariadenia.