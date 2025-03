Chlapec (10) mal plné zuby šikany kvôli svojej váhe: VIDEO Jeho premena vám vyrazí dych! Rodičia mu ďakujú

(Zdroj: TikTok/boxwave)

Desaťročný Jacob z anglického grófstva Warwickshire prežíval náročné obdobie – v škole sa stal terčom šikany pre svoju nadváhu, uzatváral sa do seba a útechu hľadal vo videohrách a nezdravom jedle. Situácia sa zmenila, keď sa ho ujali bratia Harry a Joe Freemanovci, bývalí boxeri, ktorí sa mu rozhodli pomôcť prostredníctvom športu. Ich videá, v ktorých Jacob podstupuje tréningy, sa rýchlo stali virálnymi na TikToku a získali viac ako 25 miliónov vzhliadnutí. Jedno z nich, zachytávajúce jeho štvortýždňovú premenu, nazbieralo neuveriteľné štyri milióny videní. Chlapec sa nielen fyzicky zmenil, ale získal aj stratené sebavedomie a nový pohľad na život. Jacobova matka Georgina Whitmorová priznáva, že synove problémy ju veľmi trápili. „Bál sa chodiť do školy. Učitelia sa síce s deťmi rozprávali, no šikana pokračovala,“ povedala pre Newsweek.

Chlapec sa cítil osamelo a nevidel východisko. Všetko sa zmenilo, keď jeho starý otec kontaktoval bratov Freemanovcov. „Povedal nám, že Jacob sa uzatvoril do seba, celé dni trávi pri videohrách a do školy chodí so strachom,“ spomína Harry Freeman. Keď sa s ním stretol, okamžite v ňom videl odraz seba samého. Aj on v detstve bojoval s nadváhou a šport mu pomohol zmeniť život. Bratia začali s Jacobom trénovať box, futbal a pohybové aktivity v miestnom parku. Postupne sa k nim pridali aj ďalšie deti, ktoré Jacoba začali brať medzi seba. Z utiahnutého chlapca sa tak stal sebavedomý športovec. „Nejde o jeho váhu, ale o to, aby bol zdravý a šťastný,“ zdôrazňuje Freeman.

#FitnessJourney #fyp #weightlossjouney #transformation ♬ Daylight - David Kushner @boxwave Jacob has been struggling with his weight and confidence after being bullied. Too much time on games, not enough movement. That changes now. We’re coaching Jacob to get fitter, stronger, and more disciplined. Bodyweight training, boxing, running—he’s putting in the work. Rain or shine, no excuses. Jacob is on a strict plan. We’ve even sent him homework, and we’ve told his mum to call us if he plays up! 😂 Drop a comment and show Jacob some support—he loves reading them! #WeightLoss

Jacobova premena získala obrovské ohlasy. Na TikToku ho používatelia nazývajú bojovníkom a hrdinom. Rodičia v komentároch priznávajú, že ich deti sa inšpirovali jeho príbehom a začali sa venovať športu. „Wow, Jacob! Môj 11-ročný syn sa tebou inšpiroval. Kvôli šikane chcel skončiť s basketbalom – svojím vysnívaným športom. Vďaka tebe sa rozhodol pokračovať,“ napísal jeden z komentujúcich. Jacobova mama tvrdí, že šport pozitívne ovplyvnil celú rodinu. „Zmenili sa naše stravovacie návyky, Jacob trávi menej času pri obrazovkách a dokonca si obľúbil zeleninu,“ hovorí s úsmevom. V škole sa situácia výrazne zlepšila. Spolužiaci si na obedných prestávkach zorganizovali fitness krúžok a Jacob sa stal jeho súčasťou. Šikana sa vytratila a namiesto posmeškov ho jeho rovesníci podporujú.