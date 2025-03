Snežienky ako nástroj na šikanu občanov? Taraba hovorí o ekoterorizme, ochranári nesúhlasia

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Henrich Misovič)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nariadil, aby na envirorezorte vznikla komisia, ktorá prehodnotí spoločenskú hodnotu ochrany viacerých zvierat a rastlín a uplatňovanie pokút. Chce, aby to bolo "v súlade so zdravým rozumom a nebolo nástrojom šikany občanov".

"Ak si odtrhnete jednu snežienku, môžete dostať pokutu 200 eur. Ak ich odtrhnete viac, môžete dostať takmer 10.000 eur. Takto to nastavili v roku 2021 fanatickí ekoaktivisti, ktorí boli na ministerstve predo mnou a podľa nich je to normálne. Podľa zdravého rozumu je to zvrátené," skonštatoval Taraba v príspevku na sociálnej sieti. Tvrdí, že vysoké pokuty sú proti ľuďom a nemá to nič s ochranou prírody.

Spoločenská hodnota rastliny sa nerovná výške pokuty

Podľa ochranárov sa však minister mýli. „Nie je to pravda, pretože spoločenská hodnota chránených rastlín sa nerovná výške pokuty,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk bývalý pracovník Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Branislav Mráz. „Spoločenská hodnota snežienky jarnej síce je podľa vyhlášky 200 eur, samotné odtrhnutie snežienky však neznamená pokutu v tejto výške. Nemôžeme preto dávať do súvislosti spoločenskú hodnotu s výškou sankcie,“ doplnil člen Stráže prírody Lukáš Bokůvka.

Snežienke udelili zvýšenú ochranu najmä pre množstvo predajcov, ktorí ich zbierali vo veľkom. Štátna ochrana prírody pre televíziu Markíza uviedla, že maximálna výška pokuty v blokovom konaní môže byť do 300 eur. Štatistiky k snežienkam však nezverejnili.