Obrovský POSUN v prípade útoku na spišskom gymnáziu: Obvinili šéfa miestneho policajného oddelenia!

V prípade útoku na spišskom gymnáziu obvinili jedného z policajtov. (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, TASR/Adriána Hudenová, Veronika Mihaliková)

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Policajná inšpekcia zrejme už niekoľko týždňov vo veľkom analyzovala prípad tragického incidentu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roka. Práve 16. januára sa rozhodol vraždiť len osemnásťročný Samuel. Dlho sa skúmalo, kto v prípade pochybil, no v polovici marca sa dostáva na svetlo sveta desivé obvinenie. To padlo na jedného z policajtov tamojšieho oddelenia!

archívne video

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

O zásadnom posune v prípade informovala televízia Markíza. Desivý útok si pamätá celé Slovensko. O život pri ňom prišla Samuelova spolužiačka a samotná zástupkyňa vedenia školy. V súvislosti s dvojnásobnou vraždou však teraz obvinili šéfa tamojšieho policajného oddelenia. Potvrdila to samotná policajná inšpekcia.

Otázky o možnom zabránení tejto tragédii sa vynorili prakticky hneď po skutku. Škola vypracovala 22-stranový dokument, v ktorom opisovali správanie a vyhrážky páchateľa spolužiakom. Dokonca ešte aj týždeň pred vraždou sa mali na túto tému rozprávať s riaditeľom obvodného oddelenia. Ten to však nevyhodnotil ako trestný čin a videl za tým šikanu. Práve tu sa stala veľká chyba.

(Zdroj: TASR - Adriána Hudecová)

Čoho sa dopustil?

​Policajta teraz podľa informácie Markízy stíhajú za marenie úlohy verejným činiteľom. Šéf obvodného oddelenia mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi, ktorý krátko na to v škole útočil nožom. "Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajta z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom," povedala pre televíziu hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.

Práve spomínaný riaditeľ obvodného oddelenia sa so zástupcami školy o problémovom žiakovi rozprával. "Vypovedal, že navrhol, že v deň skúšok, keď mal prísť Samuel do školy, môže byť priamo na mieste. Škola to odmietla," tvrdí televízia.

(Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková, SITA/Viktor Zamborský)

"Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonať z úradnej povinnosti," spresnila neskôr Dobiášová.

Čo sa píše v uznesení?

Televízia Markíza má dokonca k dispozícii uznesenie, kde vyšetrovateľ aj riaditeľovi vymenúva kroky, ktoré mal podľa neho urobiť. "Medzi opatrenia spadajúcimi do úvahy bolo možné postúpenie informácií iným zložkám policajného zboru, monitorovanie školy, zvýšená hliadková činnosť a monitorovanie pohybu osoby, monitorovanie školského zariadenia a osoby ešte pred jej príchodom do školského zariadenia v deň konania skúšok," uvádza sa v dokumente.

Obvinený policajt na otázky nereagoval a teraz mu hrozí väzenie na jeden až päť rokov.