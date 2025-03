PRÍSNE opatrenia pre slintačku a krívačku! Česko na hraniciach so Slovenskom zastavilo kamión plný mäsa: Zákaz vstupu

Kamión na hraniciach so Slovenskom nevpustili do Česka (Zdroj: X/Policie ČR)

"Apelujeme z tejto pozície na všetkých chovateľov hospodárskych zvierat, aby urobili maximum pre to, aby sa táto nákaza na naše územie nedostala. Zároveň chceme apelovať aj na laickú verejnosť, na obyvateľov, na občanov SR, pretože tento vírus je prenosný tak kontaktnou, ako aj nekontaktnou formou," priblížil Gajdoš.

SPPK apeluje na verejnosť, aby pre slintačku dodržiavali prísne opatrenia (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Prísne opatrenia

Ľudia by podľa neho nemali, pokiaľ nemusia, chodiť do strediska nákazy. "Taktiež by sme boli veľmi radi, keby sa ľudia vystríhali kontaktu so zvieratami. Teraz nehovorím, že by mali chodiť do poľnohospodárskych podnikov, to je absolútne vylúčené. Nejaké školské výlety, pozeranie chovov je absolútne vylúčené. Ľudia by mali obmedziť aj styk s divou zverou, pretože aj tá môže byť okrem ľudí prenášateľom ochorenia. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, ľudia by sa mali zdržať taktiež pohybu po poliach, lúkach a pasienkoch," zdôraznil predseda SPPK.

"Do chovov už od minulého piatka (7. 3.) v okrese Komárno nevstupuje nikto iný, len zamestnanci, ktorí nevyhnutne musia. Aj vnútropodnikové komunikácie prehradzujeme zátarasami, obyčajne balíkmi slamy alebo sena. Nepovoľujeme do chovov vstup zamestnancom ani z vlastných firiem. Ani ja sám som v rámci našej firmy od minulého piatka nebol v chovoch. Samozrejme sú nevyhnutné prípady, keď sa stane nejaká porucha a musia ju prísť opraviť," informoval Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

V platnosti sú opatrenia, do tejto chvíle nemáme podozrenie na slintačku a krívačku na Slovensku, uviedol Martin Chudý (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Aj podľa slov Martina Nevoľného, riaditeľa Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných, treba dbať na prísne opatrenia. "Treba sa dezinfikovať, nechodiť k zvieratám v tých istých veciach, prezliekať sa, nedovážať zvieratá bez registrácie zo zahraničia, bez kontroly veterinárnej správy. "Treba, aby sme boli zodpovední všetci voči sebe a voči svojim susedom," podčiarkol Nevoľný.

"Prosím obyvateľstvo, aby sa vyvarovalo kontaktov so zverou. Ľudia by nemali navštevovať súkromníkov, ktorí majú nejaké malé chovy, či súkromníkov, ktorí spracúvajú mlieko, mäso a majú nejaké špeciálne výrobky. Skúsme sa určitým spôsobom ovládnuť, lebo hrozba slintačky a krívačky je v tom, že v prípade zistenia musí byť zlikvidovaná kompletne celá populácia kráv," uviedol Marián Šolty, podpredseda SPPK.

Slintačka a krívačka sa prenáša všetkým, je zavedené množstvo opatrení proti prenosu, tvrdí Takáč (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Gajdoš dodal, že slintačka a krívačka je vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kopytníky, tzn. hospodárske zvieratá, ako sú kravy, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, ale aj lesnú zver, ako napr. jelene, srnce a muflóny. Medzi základné príznaky choroby patrí vysoká horúčka, ktorá dosahuje úroveň nad 40 stupňov Celzia a tvorba pľuzgierov, a to predovšetkým v ústnej dutine, na mliečnej žľaze alebo v paznechtovom priestore.

Do Česka na hraniciach so Slovenskom nepustili kamión

Českí colníci spolu s policajtmi a veterinármi od utorka polnoci kontrolujú, za ľudia dodržiavajú zákaz prevozu niektorých zvierat z Maďarska a Slovenska na územie Česka, a to kvôli výskytu choroby v Maďarsku neďaleko slovenskej hranice. Cieľom zavedených opatrení je zabrániť zavlečeniu nákazy do ČR.

Kvôli riziku slintačky a krívačky nepustili veterinári do Česka kamión, ktorý viezol mäsové výrobky z Maďarska. Českí policajti u neho dnes pri kontrole na hraniciach so Slovenskom v Lanžhote objavili nezrovnalosti v dokumentoch.

"Časť z prepravovaných potravín podľa dokumentácie mala pochádzať z oblasti zasiahnutej nákazou," uviedli policajti. Prítomný veterinár preto rozhodol, že ide o rizikové výrobky a zakázal ich prepravu na územie Česka. "Z logistických dôvodov sa potom musel kamión so všetkými prepravovanými mäsovými výrobkami vrátiť späť na slovenské územie," dodala polícia.

Z Maďarska kvôli nákaze nie je možné prevážať žiadny dobytok, ošípané, kozy a ovce i ďalšie zvieratá vnímavé k nákaze, zo Slovenska iba zvieratá prevážané priamo na bitúnok. Obmedzený je aj dovoz potravín, nesmie sa dovážať len zo zóny, ktorá je v Maďarsku vymedzená okolo ohniska nákazlivých ochorení a dovoz je podmienený certifikátom. Mimoriadne opatrenia zavádzajú tiež zákaz vjazdu nevydezinfikovaných vozidiel do chovov a zakazujú tam vstup ľudí, ktorí v posledných 21 dňoch boli v Maďarsku. Okrem kontrol na hraniciach sa konajú aj kontroly priamo v chovoch.

V Česku platia prísne kontroly

Pri kontrolách veterinári, colníci a policajti zisťujú, či kontrolované vozidlá nevyvážajú do ČR zvieratá vnímavé na slintačku a krívačku a živočíšne produkty z týchto zvierat. Taktiež overujú platnosť veterinárnych osvedčení a dezinfekciu vozidiel pripravujúcich živočíšne produkty.

Od stredajšieho večera českí veterinárni inšpektori vyšetrujú osem mŕtvych zvierat prepravovaných v dodávke na diaľnici D7 pri zjazde na Most. Vodič prevážal dve srny, jeleňa siku, diviaky, muflóny, dva daňiele a teľa. Prepravca k niektorým zvieratám podľa colníkov nepredložil potrebné doklady o pôvode, prípadom sa preto začala zaoberať veterinárna správa.

Slintačka a krívačka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie neprenosné na človeka, pre chovy je však veľmi nebezpečné. V prípade výskytu je potrebné všetky zvieratá v chovoch utrácať. V Československu sa ochorenie naposledy objavilo v roku 1975.