České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia sa spojí s tromi stranami: Cieľom je vstup do budúcej vlády

Tomio Okamura (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) bude v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne kandidovať spolu s mimoparlamentnými stranami Slobodní, Trikolóra a Právo Rešpekt Odbornosť (PRO). Šéfovia týchto strán v piatok predstavili memorandum o spolupráci. Ide podľa nich o strategické spojenectvo, ktorého cieľom je zaistiť silnejšie zastúpenie "vlasteneckých voličov" v snemovni a tiež v budúcej vláde. Na základe stanice ČT24 a servera iDNES.cz informuje spravodajkyňa v Prahe.

V memorande strany deklarujú, že do volieb pôjdu na spoločnej kandidátnej listine hnutia SPD a po voľbách vytvoria spoločný poslanecký klub. Týmto postupom sa vyhli tomu, aby boli považovaní za koalíciu zloženú z viac než dvoch strán. V takom prípade by na postup do snemovne potrebovali získať minimálne 11 percent hlasov. Takto im stačí päť percent, čo je hranica pre samostatne kandidujúcu stranu. Koalícia dvoch strán musí prekročiť osem percent.

Spájame sa pre občanov, tvrdí Okamura

"Spojili sme sa pre občanov ČR, aby už neprepadlo viac než milión hlasov. Na našej národnej scéne u vlastenecky zmýšľajúcich voličov a voličov, ktorí sú sociálne citliví a chcú spravodlivý štát, máme veľký dopyt. Bol veľký dopyt po spájaní a my chceme spájať a nie rozdeľovať," povedal predseda hnutia SPD Tomio Okamura.

V posledných voľbách do Poslaneckej snemovne získalo jeho hnutie 9,56 percenta hlasov voličov a 20 poslaneckých mandátov. Dosiaľ nebolo nikdy súčasťou vlády. Podľa Okamuru to však chcú teraz zmeniť a v prípade výhry druhého opozičného hnutia ANO sa chce SPD na vláde podieľať. "Hnutie SPD chce byť súčasťou budúcej vlády, ANO nielen tolerovať, ale byť vo vláde," citoval Okamuru iDNES.cz.