Syna trikrát bodol vidlami: Výhovorka pred súdom v Olomouci! Bola to náhoda, potkol som sa o psa

Incident sa stal vlani 17. septembra v rodinnom dome na Vsetínsku. Podľa obžaloby napadnutiu predchádzala slovná roztržka. Muž vzápätí na potomka zaútočil. "Trikrát bodol svojho syna vidlami s hrotmi s dĺžkou 30 centimetrov a to do hrudníka a pravej strany krku," opísal prokurátor Henrich Pazdera. Útok mladšieho muža vážne zranil na hrudníku a krku, hroty vidiel zasiahli vnútornú krčnú žilu, krčnicu a pravé pľúca. Poranenému hrozilo vykrvácanie, zlyhanie srdcovej činnosti a kolaps pľúc.

"Bola to nešťastná náhoda, je to ťažké ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. Predsa nebudem klamať, že som chcel niekoho zabiť, ešte k tomu synovi. Tak vysoký trest si nezaslúžim kvôli mojim zásluhám voči štátu a vysokému veku," obhajoval sa obžalovaný. Uviedol, že ho syn v osudnú noc rušil sledovaním televízie, a vyhadzoval ho preto z izby. Keď syn stál vo dverách, vyšiel proti nemu, obžalovaný údajne zakopol o psa a spadol na neho. V tej chvíli mal vraj v rukách vidle, lebo sa o polnoci snažil vidlami sundať mucholapky. "Keby som neurobil krok dopredu, tak ho netrefím, keby som nezakopl o psa, tak by sa to tiež nestalo. On potom odišiel preč a potom som ho našiel ležať v kuchyni," opísal muž.

Mladší muž podľa záchranárov utrpel život ohrozujúce zranenia. Záchranári ho uviedli do umelého spánku, zaistili mu dýchacie cesty, zastavili krvácanie, podali kyslíkovú terapiu a transportovali do nemocnice. Napadnutý dnes ČTK povedal, že nakoniec vyviazol bez následkov.