Kuriózna nehoda na stavbe: Robotník zhodil paletu zo strechy a zasiahol kolegu z Ukrajiny, jeho výhovorka vás dostane!

K incidentu malo dôjsť na konci roku 2021, no k Najvyššiemu súdu sa prípad dostal až v týchto dňoch. Robotník, ktorý mal zakázané zhadzovať čokoľvek zo strechy sa napriek zákazu rozhodol z deväťmetrovej výšky zhodiť na zem šesťdesiatkilovú paletu. Tá spadla na jeho kolegu, pôvodom z Ukrajiny a trafila ho priamo do hlavy, informujú novinky.cz.

Muž našťastie dodržiaval bezpečnostné opatrenia na stavenisku a na hlave mal prilbu. Napriek tomu utrpel otras mozgu, zlomeninu stavca a ďalšie zranenia. Vinník bol odsúdený trestným súdom za ťažké ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a zranenému mal zaplatiť odškodné vo výške 150 tisíc českých korún. Proti rozhodnutiu sa však odvolal a uviedol, že jeho kolega bol v krajine nelegálne, nemal povolenie k pobytu ani pracovné povolenie a z tohto dôvodu mu odškodné nezaplatí alebo zaplatí iba polovicu.

Súd mu ale nevyhovel a dospel k záveru, že pracovné povolenie by muža pôvodom z Ukrajiny pred ťažkými zraneniami následkom pádu palety neochránilo, ani by to neznamenalo, že utrpí iba ľahšie zranenia. „Dalo by sa však tvrdiť, že škoda by nevznikla, ak by poškodený rešpektoval skutočnosť, že nemal povolenie a nevykonával prácu a nezdržiaval sa v Českej republike, t.j. nemohol by byť na mieste v čase pádu palety, kde utrpel zranenie. Takýto koncept by však znamenal viac-menej neredukovaný reťazec príčin a následkov, ktorý by znamenal návrat na počiatok sveta,“ uviedol súd.

Vinník vysvetlenie súdu neprijal a obrátil sa na Najvyšší súd. Ten mal zvážiť, či je ochrana osôb, ktoré sú v krajine neoprávnene rovnaká ako pri osobách, ktoré rešpektujú pravidlá pobytu a práce v Českej republike. Najvyšší súd ale rozhodol, že ani osobám, ktoré sú v Českej republike nelegálne nie je možné odoprieť právo na náhradu nemajetkovej ujmy na zdraví, ak k nej došlo protizákonným konaním inej osoby. Odškodné musí muž uhradiť v plnej výške.