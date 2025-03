Egyptský návrh pre Pásmo Gazy: Trumpov tím ho víta ako prvý krok, ale žiada ďalšie rokovania

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Potrebujeme o tom viac diskutovať, ale je to prvý krok zo strany Egypťanov v dobrej viere," povedal Witkoff. Dodal, že Trumpovi sa podľa jeho slov podarilo povzbudiť ostatných ľudí na Blízkom východe, aby "predložili aktívne návrhy, ktoré by sme mohli zvážiť". Arabské krajiny na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v utorok v Káhire prijali egyptský plán na obnovu vojnou zničeného Pásma Gazy. Podľa skoršieho Trumpovho plánu mali USA prevziať kontrolu nad palestínskou enklávou a tamojší obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín.

archívne video

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Hovorkyňa amerického rezortu zahraničia vo štvrtok novinárom povedala, že Egyptom navrhovaný plán "nespĺňa požiadavky a povahu toho, čo prezident Trump požadoval". Americký prezident v stredu na sociálnej sieti Truth Social varoval obyvateľov Pásma Gazy, že ich "čaká peklo" ak militantné hnutie Hamas neoslobodí rukojemníkov. "Čaká vás krásna budúcnosť, ale nie vtedy, ak budete držať rukojemníkov. Ak budete držať rukojemníkov, ste MŔTVI," napísal Trump.

Witkoff naznačil, že táto hrozba môže byť predohrou k spoločnému postupu proti Hamasu. "Myslím, že dôjde k nejakej akcii. Mohlo by to byť spoločne s Izraelčanmi," povedal americký vyslanec. "Teraz je to nejasné, ale myslím si, že Hamas má možnosť konať rozumne, urobiť to, čo je správne, a potom odísť. Nebudú súčasťou tamojšej vlády," dodal.