Trumpove vyhrážky povzbudzujú Izrael, aby nedodržiaval dohodnuté prímerie, vyhlásil Hamas

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Trump adresoval v stredu Hamasu "posledné varovanie" a militantov vyzval, aby prepustili všetkých zvyšných izraelských rukojemníkov a úplne sa stiahli z Pásma Gazy. Americký prezident tiež napísal, že žiaden člen Hamasu nebude v bezpečí, ak jeho slová neposlúchne a dodal, že Izraelu posiela všetko potrebné na to, aby "dokončil svoju prácu".

Spojené štáty vyzval, aby vyvinuli tlak na Izrael

"Tieto vyhrážky komplikujú záležitosti týkajúce sa dohody o prímerí a podnecujú okupantov, aby sa vyhýbali plneniu jej podmienok," uviedol vo vyhlásení hovorca Hamasu Házim Kásim. Spojené štáty vyzval, aby vyvinuli tlak na Izrael a prinútili ho vstúpiť do druhej fázy prímeria.

Dohoda o prímerí v Pásme Gazy vstúpila do platnosti v januári a bola dojednaná za účasti Trumpovho vyslanca spolu s vyslancami odchádzajúcej administratívy exprezidenta Joea Bidena. V druhej fáze by mali byť prepustení všetci rukojemníci a začať by sa mali rokovania o úplnom ukončení vojny.

Zastavenie pomoci môže spôsobiť hladomor

Prvá fáza sa skončila v sobotu a odvtedy Izrael uvalil úplnú blokádu na všetok tovar vstupujúci do Gazy a požaduje, aby Hamas prepustil zvyšných rukojemníkov bez toho, aby začal rokovania o ukončení vojny. Podľa palestínskych orgánov môže zastavenie pomoci spôsobiť hladomor. Rozhodnutie Izraela už odsúdili viaceré štáty vrátane mediátorov konfliktu Kataru a Egypta.