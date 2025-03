Čo bude po konci vojny na Ukrajine? Putin by si mal dať pozor! Jeho moc bude vo veľkom ohrození

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Vojna na Ukrajine trvá už tri roky a Vladimir Putin stále márne hľadá cestu k víťazstvu. No aj keby sa ruskému prezidentovi podarilo na bojisku presadiť, jeho pozícia by zďaleka nemusela byť neotrasiteľná. Podľa odborníkov by sa po skončení konfliktu mohla objaviť najväčšia hrozba, akej Putin čelil za celé svoje dlhoročné vládnutie – a tentoraz by prichádzala zvnútra vlastnej krajiny.

Trumpov prísľub bez skutkov, vojna pokračuje

Od Trumpovho návratu do Bieleho domu sa šíria špekulácie o možnom konci vojny, keďže nový americký prezident sľuboval vyriešiť konflikt do 24 hodín. Zatiaľ však žiadne konkrétne kroky nenaznačujú, že by sa mierové rozhovory blížili. Na fronte sa boje nezastavili – a práve ich dôsledky môžu pre Putina znamenať časovanú bombu.

Veteráni ako časovaná bomba pre Kremeľ

Kým vojaci stále bojujú, analytici už teraz varujú pred tým, čo príde po vojne. Podľa amerického think-tanku Institute for the Study of War (ISW), na ktorý sa odvoláva Newsweek, by sa ruskí veteráni po návrate domov mohli stať obrovským bezpečnostným rizikom pre Putinov režim.

Putin síce rok 2025 vyhlásil za „Rok obrancu vlasti“ a snaží sa glorifikovať ruských vojakov, no práve tí by mohli byť najväčšou hrozbou pre jeho moc. Po návrate by totiž veteráni mohli verejnosti odhaliť skutočný rozsah strát a utrpenia, ktoré Kremeľ celé roky skrýva. Takáto vlna dezilúzie už raz v Rusku spôsobila rozsiahlu sociálnu nestabilitu – po návrate sovietskych vojakov z Afganistanu v roku 1989.

„Skôr či neskôr ohrozia Putinovu moc“

Podľa Setha Krummricha, bývalého plukovníka americkej armády a viceprezidenta bezpečnostnej spoločnosti Global Guardian, veteráni nebudú hrozbou okamžite, no ich vplyv môže narastať postupne.

„Návrat vojsk predstavuje bezpečnostné riziko – možno nie v krátkodobom horizonte, ale v strednodobom až dlhodobom určite budú vážnym problémom pre Putinov režim aj akúkoľvek ďalšiu ruskú vládu,“ varuje Krummrich.

Mlčanie Kremľa môže vyvolať nepokoje

Po vojne by veteráni mohli zverejniť informácie o masívnych stratách a korupcii v armáde, ktoré sa Kremeľ usiloval utajiť. Ak by rodiny padlých vojakov navyše nedostali sľúbenú finančnú podporu, hrozí, že frustrácia v spoločnosti prerastie do otvorených protestov.

„Ak rodinám nebude povedaná pravda a nebudú dostávať finančnú podporu, môžu vypuknúť vážne sociálne nepokoje,“ varuje Krummrich.