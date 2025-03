Trump je v problémoch: Putin si stanovil svoje požiadavky! Neuveríte, čo chce dosiahnuť

Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP))

WASHINGTON - Ruský prezident Vladimir Putin odmieta akékoľvek ústupky v mierových rokovaniach, čo značne komplikuje stratégiu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra Bloomberg upozorňuje, že Putin si stanovil maximalistické po požiadavky, ktoré sú pre Ukrajinu neprijateľné – trvá na jej neutralite, odmietnutí vstupu do NATO, demilitarizácii a uznaní ruských nárokov na anektované územia.

Ruská taktika: Požiadaj maximum a potom ustupuj

Putinova neoblomná pozícia vyvoláva pochybnosti o tom, či to s mierovým riešením myslí vážne. Ako upozornil bezpečnostný analytik Oldřich Bureš pre TN.cz, ide o dlhodobo zaužívanú ruskú taktiku. „Moskva požiada maximalistické podmienky, aby to vyzeralo, že druhá strana odmieta mier. A ak aj niečo urobí ako ústupok, bude to vyzerať ako zanedbateľná zmena oproti pôvodným extrémnym požiadavkám,“ vysvetlil.

Trumpova pozícia: S Moskvou sa rokuje ľahšie ako s Kyjevom

Postoj Kremľu komplikuje snahy prezidenta Donalda Trumpa o mierové riešenie. Počas piatkovej tlačovej konferencie v Oválnej pracovni pripomenul, že rokovania s Moskvou sú paradoxne jednoduchšie ako s Kyjevom. „On (Putin) chce ukončiť vojnu a keď sa začne rokovať, verím, že bude veľmi úretový. A to je dobré,“ vyhlásil americký prezident. Portál BBC však upozorňuje, že Putinove kroky zatiaľ nenaznačujú útlety v jeho postojoch.

Kremeľ: "Sme otvorení mieru"

Napriek tvrdým podmienkam Moskva odmieta obvinenia, že nie je ochotná rokovať. Hovorca Kremľu Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu. „Ak sa dnes alebo zajtra ukáže, že Ukrajina je pripravená na rokovania, situácia sa môže dramaticky zmeniť,“ dodal Peskov.

Napriek týmto vyhláseniam však Putinovo správanie naznačuje, že bez splnenia jeho podmienok je pripravený pokračovať v bojoch. Západní predstavitelia preto zostávajú skeptickí voči možnosti rýchleho mieru.