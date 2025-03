Prímerie na Ukrajine? Putin si dáva podmienky! TOTO je ich cieľom, teraz zareagoval Trump

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Putin sa snažil vytvoriť dojem, že je v princípe ochotný s prímerím súhlasiť. V skutočnosti však stanovil USA a Ukrajine nové podmienky, ktoré sú prakticky nesplniteľné.

Zdanlivá ochota a tvrdé podmienky

Na úvad Putin počakoval prezidentovi Trumpovi za jeho mierové snahy. Následne však prešiel k veci: „Sme za, ale existujú určité detaily,“ vyhlásil.

Podľa neho je Rusko „pripravené zastaviť bojové operácie“, avšak len pod podmienkou, že prímerie povedie k „dlhodobému mieru“ a odstráneniu „príčin tejto krízy“. Netreba pripomínať, že to bol práve Putin, kto 24. februára 2022 rozpútal vojnu s cieľom zvrhnúť ukrajinskú vládu a odzbrojiť armádu. Jeho argumenty o „ukrajinských útokov na Rusko“ sa nikdy nepotvrdili.

Ako sa dalo očakávať, Putin následne nadiktoval podmienky, ktoré by mohli prímerie minimálne oddialiť, ak nie rovno znemožniť.

Trump reaguje: Skepsa, ale nádej ostáva

Donald Trump reagoval už po hodine a Putinovu reakciu označil za „sĺubnú, ale nekompletnú“. Ak by Putin návrh odmietol, bolo by to „obrovské sklamanie pre svet“, vyhlásil americký prezident vo Washingtone.

„Mnoho detailov finálnej dohody už bolo prediskutovaných. Teraz uvidíme, či bude Rusko spolupracovať. Ak nie, bude to veľmi smutný moment pre celý svet,“ povedal Trump a dodal: „Dúfimajme, že urobia správnu vec.“

Už v stredu pritom varoval Kremeľ pred tvrdými finančnými sankciami, ak odmietne prímerie.

Putinove podmienky: Plán na sabotáž?

Jedna z Putinových požiadaviek sa týka ukrajinských vojakov v obkĺčených pozíciách na ruskom území v regióne Kursk. Bolo by im v prípade prímeria dovolené odísť? Alebo by sa museli vzdať a stať sa vojnovými zajatcami?

Putin jednoznačne trval na tom, že jediným riešením je kapitulácia ukrajinských jednotiek v Kursku.

Zároveň tvrdil, že ruská armáda napreduje po celej takmer 2000-kilometrovej frontovej línii, čo pre neho znamená, že zastavenie bojov je v tejto fáze nevýhodné.

Najväčšia prekažka k prímeriu však prichádza v jeho kĺúčovej podmienke: Putin varoval, že Ukrajina by mohla využiť 30-dňové prímerie na mobilizáciu nových vojakov a dovoz zbraní zo Západu. To je podľa neho „neprijateľné“.

„Alebo sa to nestane?“ pýtal sa Putin. „Ako nám zaručíte, že sa to nestane?“

Moskva preto žiada, aby Ukrajina 30 dní nedostávala žiadnu pomoc zo Západu – kým Rusko si, samozrejme, žiadne obmedzenia ukladať nechce.

Kremeľská hra o čas?

Putinove podmienky v skutočnosti nemajú nič spoločné s pôvodným návrhom USA. Vyzerajú skôr ako záminka na oddialenie prímeria alebo jeho celkové zablokovanie. Napriek tomu sa ruský diktátor snažil zahaliť ich do diplomatických fráz a nešetril vďakami na adresu prezidenta Trumpa.

Podľa informácií deníka BILD vládne v Kremli voči prímeriu značná skepsa. Zdroj z Moskvy uviedol, že ruské vedenie zvažovalo stratégiu, ako oddialiť americký návrh na okamžité zastavenie bojov, aby mohlo vyjednať pre seba výhodnejšie podmienky.

Moskva sa snaží nevystupovať ako otvorené prekažky mieru, a preto si pripravuje dôkladne premyslenú vyjednávaciu taktiku. Cieľ? Nepristúpiť na žiadne kompromisy, ale zároveň si udržať imidž konštruktívneho partnera v rokovaniach.