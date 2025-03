Ruská hrozba pre EÚ: Posledné leto v mieri! Experti sa obávajú Putinových vojenských manévrov

Vladimir Putin a Alexandr Lukašensko vo vzájomnom objatí (Zdroj: SITA/Pool Photo via AP, File)

Reálna hrozba vojny v Európe?

Hrozí Európe vojnový konflikt? Podľa viacerých odborníkov je toto riziko reálne a rastie. Niektorí idú ešte ďalej a predpovedajú, že ruská ofenzíva proti štátu NATO môže prísť už na jeseň. Ako varovný signál vnímajú chystané vojenské cvičenie "Západ" v Bielorusku. O čo presne ide?

Varovanie expertky: "Skutočná vojnová hrozba" už na jeseň

V nedeľnej diskusii s moderátorkou Caren Miosga zaznela z úst ruskej expertky Sabine Adler varovná prognóza. Podľa nej sa Európa môže už na jeseň ocitnúť v reálnej vojnovej hrozbe – a dôvod je jasný.

Cvičenie "Západ" ako spúšťač vojny?

Bývalá moskovská korešpondentka pre Deutschlandfunk upozornila na plánované ruské vojenské cvičenie "Západ" v Bielorusku. Tento manéver, ktorého názov znamená v preklade "Západ", sa koná každé dva roky a ide o spoločnú operáciu Ruska a Bieloruska. Mnohé však naznačuje, že tentoraz by mohol mať vážnejšie dôsledky.

Príprava na vojenskú ofenzívu?

Ako informoval magazín Focus, podobné vojenské cvičenia predchádzali už invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Vtedy sa pod rúškom manévrov sústredili ruské jednotky na hraniciach s Ukrajinou, až ich počet dosiahol 130 000 vojakov. Sabine Adler preto varuje: ignorovanie cvičenia "Západ" by mohlo byť osudovou chybou. Podľa nej tieto operácie nemajú len symbolický charakter, ale často slúžia ako príprava na reálne vojenské akcie. Ak sa teda cvičenie uskutoční aj tento rok, riziko rozšírenia vojny na ďalšie európske krajiny prudko narastie.

Hrozba, ktorú nemožno ignorovať

S podobným názorom vystúpil aj vojenský expert profesor Sönke Neitzel v diskusii na stanici Phoenix. Jeho varovanie znelo jasne: "Možno prežívame posledné leto, ktoré zažijeme v mieri." Podobne ako jeho kolegovia v Litve sa obáva, že Putin využije "Západ" na prípravu ďalšej agresie.

Európa v ohrození: Suwalský koridor pod drobnohľadom

Podľa expertov, vrátane Sabine Adler, by mal Západ venovať osobitnú pozornosť tzv. Suwalskému koridoru – úzkemu pásu medzi Litvou a Poľskom, ktorý spája ruskú exklávu Kaliningrad s Bieloruskom. "To je presne to miesto, ktoré by mohlo rozhodnúť o bezpečnosti Európy," upozorňuje Adler.

Stále viac varovaní, rastúca hrozba

Sabine Adler a Sönke Neitzel nie sú jediní experti, ktorí varujú pred ruskou expanziou. Obavy sa v minulosti ozývali aj zo zahraničia a dnes sú ešte naliehavejšie. Je čoraz jasnejšie, že bezpečnosť Európy visí na vlásku a riziko ďalšej ruskej agresie je reálnejšie ako kedykoľvek predtým.