Šokujúce detaily brutálneho útoku v Česku: Mladík žil vo svojom svete, o život pripravil Elišku (†19) a Ivetu (†38)

(Zdroj: Facebook)

Podľa polície sa tragédia odohrala vo štvrtok v ranných hodinách. 16-ročný mladík, ktorý nebol pod vplyvom alkoholu ani drog, náhle napadol dve predavačky. K útoku došlo bez varovania a jeho obeťami sa stali náhodne vybrané osoby. Podľa polície útočil postupne, jednu napadol priamo v predajni a druhú v zázemí. Obe neskôr napriek snahe záchranárov, ktorí ich resuscitovali takmer 45 minút, zraneniam podľahli.

„Celá udalosť je mimoriadne tragická. Napriek rýchlej reakcii zasahujúcich zložiek boli zranenia obetí smrteľné a ich životy sa už nepodarilo zachrániť,“ uviedla polícia. Vyšetrovanie odhalilo, že za brutálnym činom stojí len 16-ročný Čech. Podľa polície nenavštevoval školu a ani nebol zamestnaný. Žil vo svojom fantazijnom svete a čin bol podľa všetkého náhodný. Vyšetrovatelia zároveň potvrdili, že sa k činu plne priznal a počas útoku nebol pod vplyvom omamných látok.

Kriminalisté dosud zjistili, že mladík žil ve svém fantazijním světě a objekt i oběti byli opravdu náhodné. V době činu, ke kterému se plně doznal, nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. V současné době nenavštěvoval žádnou školu a ani nikde nepracoval. pic.twitter.com/B5qaTAAwCo — Policie ČR (@PolicieCZ) February 21, 2025

Krutá irónia osudu

Osudným sa stal bežný pracovný deň pre dve ženy, ktoré v osudnej chvíli pracovali v obchode. Eliška, len 19-ročná mladá žena, minulý rok zmaturovala na obchodnej akadémii a v obchode brigádovala. Iveta (†38), matka rodiny, mala dokonca skúsenosti s prevenciou kriminality, keďže v minulosti študovala tento odbor na vyššej odbornej škole, informuje portál extra.cz. Jej smrť tak pôsobí ako krutá irónia osudu.

Celé mesto sa od momentu tragédie ponorilo do smútku. Obyvatelia na mieste pred obchodom zapalujú sviečky, nosia kvety a zanechávajú odkazy plné bolesti a súcitu. Na pamiatku Elišky vyvesila jej bývalá škola čiernu zástavu a spolužiaci jej vytvorili symbolický pomníček zo srdiečok, kvetín a odkazov.

Mladíkovi hrozí desaťročné väzenie

Okresný súd v Hradci Králové v piatok poslal 16-ročného mladíka obvineného z dvojnásobnej vraždy do väzby. Podľa štátnej zástupkyne Lucie Žabkovej súd na obvineného uvalil väzbu z dôvodu obavy, že by mohol ujsť alebo že by trestnú činnosť mohol zopakovať. "Pred súdom sa v podstate nevyjadroval. Priznal sa, ale keďže ide o mladistvého, to je všetko, čo k tomu môžem povedať," povedala Žabková. V prípade odsúdenia mu ako mladistvému hrozí desaťročné väzenie.