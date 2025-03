Strach na strednej škole v Humennom: Študent šokoval poznámkou o bodnutí, v minulosti u neho našli nože!

V celom Nitrianskom kraji ste mohli dnes stretnúť policajtov, ktorí dohliadali na bezpečnosť detí (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

HUMENNÉ - Polícia v Humennom rieši ďalší prípad možného nebezpečného vyhrážania na jednej zo stredných škôl. Obavy vyvolala poznámka študenta, ktorý sa spolužiačky spýtal, či by si učiteľka všimla, ak by niekoho bodli. V minulosti mu pritom už v skrinke našli viacero nožov.

Na incident upozornila TV JOJ, ktorej sa ozvali znepokojení rodičia. Spomínaný študent už totiž v minulosti čelil problémom – vedenie školy u neho našlo niekoľko nožov a neskôr bol hospitalizovaný. Po návrate do školy však opäť nastal incident, ktorý si vyžiadal zásah polície. "Na Obvodnom oddelení PZ v Humennom je zaevidované oznámenie vo veci podozrenia z prečinu nebezpečné vyhrážanie," potvrdila policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

"Jednej spolužiačky sa spýtal, či si niekto všimne, ak by chcel niekoho bodnúť. Žiačka sa bola hneď sťažovať vyučujúcej učiteľke. Potom prišli aj policajti a zobrali na výsluch tú spolužiačku," potvrdil jeden z rodičov. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie polícia momentálne bližšie informácie poskytovať nebude.

Televízia však upozorňuje, že celá situácia bola nesprávne pochopená a výrok mohol byť vytrhnutý z kontextu. Viacerí rodičia ale neskrývajú nespokojnosť, pretože študent bol v minulosti vylúčený z internátu, keď mu v izbe našli bodné zbrane. Podľa polície už má študent na krku obvinenie z trestného činu vydierania, prokurátor preňho navrhoval väzbu, no sudca sa s tým nestotožnil. Mohol sa tak vrátiť do školy, a to na základe posudku odborníkov.