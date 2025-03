Šokujúci prípad šikany: VIDEO Agresorky fackali dievča hlava nehlava, namiesto pomoci si konflikt natáčali!

K útoku na rovesníčku došlo v miestnom skateparku (Zdroj: CNN Prima News)

KRNOV – České mesto Krnov rieši prípad šikany, ku ktorému došlo priamo v uliciach mesta. Dve maloleté 15-ročné dievčatá sa pustili do bezbrannej spolužiačky a fackovali ju.

Podľa dostupných informácií išlo o žiarlivosť a rovesníčky sa takto chceli pomstiť. Incident, ku ktorého došlo v krnovskom skateparku už rieši polícia. Dve agresorky "uštedrili" 15-ročnej 14 faciek. Ostatní účastníci konfliktu si mali tento incident natáčať na video a potom ho zverejniť na internete.

„Moja dcéra (15) prišla do Krnova s tromi kamarátmi. Tie dievčatá, ktoré ju bili si mysleli, že im prebrala chlapca a riešili to násilím,“ uviedla matka šikanovaného dievčaťa. Podľa jej informácií malo ísť o vybavovanie si účtov kvôli rozchodu, no dcéra údajne ani jedného z tých chlapcov nepozná, uviedla matka pre český Blesk.cz.

Odborníci so stupňujúcim počtom konfliktov medzi mladými upozorňujú, že pôvod takéhoto správania je v domácom prostredí. „Keď deti vyrastajú s tým, že je normálne riešiť veci násilím, nemôžeme sa diviť, že potom násilie sami používajú, a to i na miestach, kde sa nám to nepáči,“ okomentoval konflikt krnovský starosta Tomáš Hradil.

Matka napadnutého dievčaťa zároveň uviedla, že do konfliktu sa dostala aj jej staršia dcéra, ktorá chodí na strednú školu s jednou z partie agresoriek. „Že dopadne ešte omnoho horšie, ako tá mladšia. Pretože sú tento týždeň prázdniny, skvele reagovala triedna učiteľka mladšej dcéry aj pani riaditeľka, ktoré aj napriek osobnému voľnu začali konať,“ dodala zúfalá matka.

Škola aj matka sa obrátila na políciu a prípad je v štádiu vyšetrovania. Nepríjemne ju ale prekvapil riaditeľ základnej školy v Krnove, kde väčšina partie dievčat chodí do školy. Ten prosil iba o zmazanie všetkých videí z internetu a fotiek zo sociálnych sietí. Matka ale zverejnením videa len dúfala, že už nedôjde k podobnej situácii a agresorky nebudú nevhodným správaním ohrozovať ďalšie deti.