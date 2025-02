Expert bije na poplach: Trump ženie USA do temnej priepasti! Hrozí najčiernejší scenár

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - S heslom „Make America Great Again“ sa Donald Trump opäť stal prezidentom USA. No kým jeho priaznivci oslavujú, ekonomickí experti varujú: Trump vedie Spojené štáty priamo do záhuby.

Ekonomický kolaps na obzore?

Víťazstvo sľubmi a veľkolepými sloganmi – tak by sa dala opísať Trumpova cesta späť do Bieleho domu. Republikán sľuboval Američanom prosperitu a ekonomický rast, no teraz, keď oficiálne začal svoju druhú prezidentskú éru, krajina podľa odborníkov mieri k historickému úpadku.

Renomovaný ekonóm Joseph Stiglitz, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu a profesor na Kolumbijskej univerzite, bije na poplach. Ako uvádza „Rawstory“, jeho obavy z Trumpovej hospodárskej politiky narastajú.

Obchodné vojny a clá: začiatok konca

Stiglitz predpovedal ekonomickú katastrofu už pred Trumpovým znovuzvolením. A teraz sa jeho varovania začínajú napĺňať. Trumpova agresívna politika voči Číne a zavedenie drakonických ciel je podľa neho iba špičkou ľadovca.

Spojené štáty čelili v posledných rokoch rastúcej inflácii, ktorú sa len ťažko darilo držať pod kontrolou. No Trumpove clá môžu situáciu ešte zhoršiť a vystreliť infláciu do rekordných výšin. Podľa Stiglitza však hrozí ešte väčšia rana: zahraniční investori môžu začať masívne obchádzať USA.

„Ak ste firma v USA alebo v Európe, veríte v globálny trh alebo len v ten európsky? Kde umiestnite svoje továrne?“ kladie si otázku Stiglitz. „Americká vláda trhá obchodné dohody na kusy. Koľko rizika ste ochotní podstúpiť? USA sa stali nebezpečným miestom na investície.“

Čierny scenár: Hrozí USA stagflácia?

Ak Trump nezmení kurz, môžu Spojené štáty upadnúť do stagflácie – ekonomického marazmu, ktorý Američania nezažili celé desaťročia. Tento najhorší možný scenár znamená prudkú infláciu spojenú so stagnujúcim alebo klesajúcim pracovným trhom.

Za hlavné príčiny takéhoto kolapsu Stiglitz označuje obchodnú vojnu a nedostatok tovarov, ktoré by mohli uvrhnúť krajinu do najtemnejšej ekonomickej kapitoly moderných dejín.