Trump bojuje s najväčšou agentúrou kvôli Mexickému zálivu: Označil ju za radikálne ľavicové médium

Trump po nástupe do úradu výkonným nariadením rozhodol o premenovaní zálivu. AP zmenu odmietla a poukázala, že názov Mexický záliv sa používa viac ako 400 rokov. Agentúra podľa vlastného vyjadrenia správy šíri do celého sveta a preto musí zabezpečiť, aby boli názvy miest vrátane geografických údajov ľahko rozpoznateľné pre všetkých jej odberateľov, pričom Trumpovo nariadenie má platnosť len v USA.

Prezident za to agentúru kritizoval a zakázal jej pracovníkom prístup na palubu prezidentského špeciálu Air Force One a do Oválnej pracovne. "Vedieme boj so spravodajskou organizáciou AP, radikálnou ľavicovou organizáciou, správa sa k nám všetkým veľmi zle a odmieta uznať, že bývalý Mexický záliv sa teraz nazýva Americký záliv," povedal Trump vo štvrtok v prejave pred združením republikánskych guvernérov vo Washingtone.

"Držíme ich teraz mimo akýchkoľvek tlačových konferencií. Som si istý, že ich zažalujú a možno vyhrajú. Na tom nezáleží," povedal bez uvedenia ďalších podrobností. Agentúra Associated Press so 180 ročnou tradíciou je neziskovou organizáciou, ktorú vlastnia jednotlivé americké médiá. Označovaná ako je jeden zo základných pilierov americkej žurnalistiky.