Varovanie z Británie: Putin je prefíkaný hráč! Trump mu môže skočiť na návnadu

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

LONDÝN - Donald Trump sa na svojej sociálnej sieti Truth Social pochválil, že jeho administratíva úspešne rokuje o ukončení vojny s Ruskom – niečo, čo vraj dokáže len on. Lenže zatiaľ čo bývalý americký prezident stavia na rétoriku veľkých sľubov, ruský líder Vladimir Putin rozohráva svoju vlastnú partiu. A podľa britského týždenníka The Economist má v rukách silnejšie karty, než sa môže na prvý pohľad zdať.

V Rijáde sa nedávno odohralo kľúčové kolo rokovaní medzi americkými a ruskými vyjednávačmi. Prekvapivé však je, že Ukrajina – ako priamo napadnutý štát – pri stole chýbala. Na rozhovory o možnom prímerí ju nikto ani nepozval. Celú situáciu ešte viac zdramatizoval Trump, keď ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského verejne označil za diktátora. Ten na jeho slová reagoval s tým, že exprezident sa pohybuje vo svete dezinformácií.

Putinova stratégia sa ukazuje ako prefíkanejšia, než by sa zdalo. Napriek tomu, že pôvodné ciele invázie sa mu rozplývajú v nedohľadne, stále dokáže hrať silnú geopolitickú hru. „Putin sa prezentuje ako sebavedomý a neohrozený líder, no v skutočnosti jeho pozícia nie je až taká pevná,“ píše The Economist. Napríklad už v apríli môžu ruské sily vyčerpať zásoby tankov T-80, pričom v minulom roku stratili dvojnásobok delostrelectva v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.

Situácia sa komplikuje aj na domácej pôde. Nábor nových vojakov je čoraz drahší a nepopulárnejší. Putin sa obáva, že vyhlásenie plošnej mobilizácie by mohlo vyvolať vážne politické turbulencie. Ruská ekonomika navyše čelí poklesu – sankcie a nízke ceny komodít tvrdo zasiahli export, ktorý v decembri medziročne klesol o 20 percent. Podľa analytika Kirilla Rogova z think-tanku Re: Russia sa Moskva môže ocitnúť v pozícii, keď jej vojnové kapacity začnú postupne slabnúť, čo by Kyjevu poskytlo lepšiu vyjednávaciu pozíciu.

Aj preto mnohí na Západe varujú, že teraz nie je čas na ústupky. Spojené štáty možno nemôžu Ukrajine poskytnúť pevné bezpečnostné záruky, ale udržanie sankcií by mohlo udržať Rusko v defenzíve. Napriek tomu Trump trvá na svojom prísľube rýchleho ukončenia vojny.

Putin si však podľa odborníkov už dávno uvedomil, že Trump je netrpezlivý a ľahko ovplyvniteľný. Preto od jeho znovuzvolenia neprehovoril proti nemu ani jediné kritické slovo. A 11. februára dokonca urobil gesto zmierenia – prepustil Američana Marca Fogela, ktorého Rusko uväznilo v roku 2021 za údajné pašovanie drog.

Ruský líder si zjavne brúsi zuby na dohodu, ktorá by mu umožnila návrat do svetovej ekonomiky, zatiaľ čo Ukrajina by zostala oslabená a Európa rozdelená. „Putin vsádza na to, že Trumpa dotlačí k dohode, ktorá mu umožní vyjsť z vojny s posilnenou pozíciou,“ uzatvára The Economist. Ak mu to vyjde, namiesto porážky si z chaosu odnesie veľké víťazstvo.