Dezinformačná scéna sa zamerala na voľby v Nemecku

LONDÝN - Na blížiace sa predčasné voľby v Nemecku sa zameriava koordinovaná dezinformačná sieť. Šíri tvrdenia o teroristických hrozbách spojených s hlasovaním alebo o obvineniach z korupcie voči politikom, tvrdí to think-tank Inštitút pre strategický dialóg (ISD) so sídlom v Londýne. Analytici ISD na platforme X odhalil sieť približne 50 účtov, využívajúcich obsah generovaný AI alebo sa vydávajúcich za legitímne mediálne organizácie. Informuje o tom agentúra AFP.

"Je to v súlade so stratégiami manipulácie s informáciami, ktoré použil Kremeľ v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu," konštatuje ISD vo svojej správe, ktorú má AFP k dispozícii.

Dezinformačná sieť

Dezinformačná sieť je podľa ISD aktívna od novembra 2024 a v januári sa zamerala na voľby v Nemecku 23. februára po rozpade koaličnej vlády kancelára Olafa Scholza. Začala zverejňovať tvrdenia, že bezpečnosť volieb je ohrozená, zamerala sa na politických kandidátov a propagovala obsah diskreditujúci ukrajinských utečencov alebo pomoc vojnou zničenej Ukrajine.

Manipulovaný obsah podľa ISD šírila sieť viac ako 6000 botov. Bot je počítačový program, ktorý umelo zvyšuje viditeľnosť príspevkov na sociálnej sieti a na internete opakovane vykonáva rutinnú činnosť.

V rámci tejto siete bol uverejňovaný a zdieľaný obsah v niekoľkých jazykových mutáciách vrátane angličtiny, španielčiny a arabčiny. Chýbala medzi nimi nemčina, čo naznačuje, že cieľom je "preťažiť overovačov faktov a zavádzať medzinárodných pozorovateľov, nie ovplyvňovať samotných Nemcov", uvádza sa v správe ISD.

Kampaň cieli najmä na Friedricha Merza

Zdieľané videá pochádzali z renomovaných médií, ako sú Deutsche Welle, BBC a Sky News. Dezinformačná kampaň cieli najmä na Friedricha Merza, kandidáta na kancelára a lídra konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Účty tiež šíria vymyslené varovania pred cestou do Nemecka počas volieb či možnými teroristickými útokmi na volebné miestnosti.

Tvrdenia vo videách siahajú od nepravdepodobných až po bizarné a celkový ich tón je temný a hrozivýô. "Nemecko je vykresľované ako neschopné ochrániť svojich občanov a zabezpečiť spravodlivé voľby," píše ISD.