Čaká nás úplne NOVÁ Európa! Víťaz nemeckých volieb Merz BUCHOL po stole: Dištanc od USA a náhrada za NATO!

BRATISLAVA - Európa sa v pondelok 24. februára 2025 zobudila do novej povolebnej reality. Počas rána sa postupne celým európskym priestorom rozhlasovali výsledky predčasných parlamentných volieb, v ktorých sa na scénu vracia CDU/CSU v novej "pomerkelovskej" podobe. Friedrick Merz sám neskrýva názor, že chce Európu viesť ako nový, spoľahlivejší líder a netají sa ani odstupom od USA, ktoré sa hlavne po zvolení Donalda Trumpa vybrali svojou vlastnou a netradičnou ekonomickou cestou.

Začiatok nebude jednoduchý

Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica. Pred bránami parlamentu – Spolkového snemu, zostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré v noci na nedeľu zverejnila volebná komisia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Svet musí vidieť spoľahlivú nemeckú vládu

Zostavovanie novej nemeckej vlády bude zložité. S AfD nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán. SPD zasa odmieta ísť do koalície s CDU/CSU. Olafa Scholza v kresle nemeckého kancelára takmer s určitosťou nahradí predseda CDU/CSU Friedrich Merz. Nový líder má smelé plány, ktoré sa navyše majú odlišovať od jeho predchodkyne Angely Merkelovej. "Teraz musíme začať vzájomne konať a čo najrýchlejšie zostaviť vládu, aby sme mohli urobiť správnu vec a znovu vrátiť Nemecko na európsku scénu. Svet musí vidieť, že Nemecko má opäť spoľahlivú vládu," vyhlásil po ohlásení výsledkov volieb podľa portálu Guardian Merz.

SPD, Zelení a FDP sa podľa očakávania dočkali debaklu

Doterajšiu a končiacu vládu Olafa Scholza tvorila jeho SPD, ďalej Zelení a až do novembra 2024 FDP. Koalícia sa však nakoniec rozpadla, čo bolo aj dôvodom konania predčasných parlamentných volieb. Volebný výsledok SPD sa podľa očakávaní zhoršil o 9,3 percentuálneho bodu, Zelených o 3,1 percentuálneho bodu a FDP je z parlamentu von.

Silná Európa bez Trumpa a terajšej vlády USA, mieni Merz

Kresťanskí demokrati idú odštartovať svoju novú kapitolu s Friedrichom Merzom, ktorý sa nebojí preukazovať nový rukopis, ktorý sa bude odlišovať nielen od predchodcu Scholza, ale aj jeho straníckej predchodkyne Angely Merkelovej.

Merz po svojom víťazstve predstavil svoju víziu Európy. "Moja absolútna priorita je posilniť Európu, čo najrýchlejšie to pôjde, aby sme mohli krok za krokom dosiahnuť nezávislosť od Spojených štátov . Neveril by som, že to niekedy poviem, ale je zjavné, že táto americká vláda je úplne ľahostajná k osudu Európy," vyhlásil podľa portálu Politico Merz.

Merz hovorí priamo o "odrezaní sa od USA". Je to podľa neho nutnosť najmä v otázke bezpečnosti. Navrhol spoločný postup medzi Nemeckom, Francúzskom a Veľkou Britániou pri jadrovom vyzbrojovaní. Nemecko v súčasnosti má technológiu na výrobu jadrových zbraní, no doteraz žiadne v arzenáli nemá.

Náhrada za NATO

Tu však ambiciózny Merz nekončí, pretože hovorí aj vízii vzniku novej vojenskej aliancie, ktorá by mohla nahradiť NATO. Išlo by však výhradne o spojenectvo európske. "Som veľmi zvedavý, akým smerom sa bude vyvíjať summit NATO na konci júna. Či budeme stále hovoriť o NATO v súčasnej podobe, alebo či budeme musieť ustanoviť nezávislú obranu Európy oveľa rýchlejšie," dodal Merz.

Očakáva sa preto značný dištanc medzi Nemeckom a USA, hlavne v otázkach zahraničnej politiky. "Nemám absolútne žiadne ilúzie o tom, čo sa deje v Amerike. Stačí sa pozrieť na nedávne zasahovanie do nemeckých volieb Elonom Muskom. Zásahy do volieb z Washingtonu neboli o nič menšie a strašnejšie ako zásahy z Moskvy. Sme pod obrovským tlakom z oboch strán a mojou prioritou musí byť vytvorenie jednoty," uzavrel Merz.