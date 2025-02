Televíznu debatu kandidátov na nemeckého kancelára vyhral podľa prieskumu Merz

Friedrich Merz (Zdroj: SITA/AP)

Týždeň pred voľbami do Spolkového snemu sa štyria kandidáti na kancelára Olaf Scholz z SPD, Friedrich Merz z CDU / CSU, Robert Habeck zo Zelených a Alice Weidelová z AfD na stanici RTL prvýkrát pustili do ostrej výmeny názorov na kľúčové politické témy.V štvorkolovej debate v nedeľu večer vyšli najavo protichodné postoje k migrácii, hospodárskej a finančnej politike, vojne na Ukrajine a dôchodkovej politike, píše DPA. Víťazom dvojhodinového programu sa podľa prieskumu agentúry Forsa medzi divákmi stal kandidát na kancelára za CDU / CSU Friedrich Merz.

Terajší spolkový kancelár Olaf Scholz dal jasne najavo, že chce ďalej pokračovať v obmedzovaní nelegálnej migrácie do Nemecka. "Pokračujeme v tom a musíme v tom pokračovať," povedal. Scholz uviedol, že od jeho nástupu do funkcie sa počet deportácií zvýšil o 70 percent. Líder CDU Merz oponoval, že v súčasnosti prichádza do Nemecka za štyri dni toľko nových utečencov, koľko je ich deportovaných za mesiac. Vyzval nemeckú vládu, aby začala rokovania s afganským islamistickým hnutím Taliban o repatriácii utečencov.Kandidát strany Zelených na kancelára Robert Habeck zdôraznil, že Taliban je "teroristický režim" a žiadna krajina s ním neudržiava diplomatické vzťahy. Kandidátka AfD na kancelárku Alice Weidelová v súvislosti s počtom ľudí, ktorí do krajiny vstupujú bez povolenia, uviedla, že, si "ľudia už neželajú túto stratu kontroly v našej krajine. "

Olaf Scholz na summite Global Solutions v Berlíne (Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP)

Scholz aj Merz zhodne odmietajú zasahovanie USA do nemeckej predvolebnej kampane. "Nenechám si od amerického viceprezidenta hovoriť, s kým mám tu v Nemecku hovoriť," uviedol v reakcii na piatkový prejav amerického viceprezidenta J.D. Vance na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii Friedrich Merz. "A takéto zasahovanie do nemeckých parlamentných volieb a tiež do zostavovania vlády sa mi prieči," povedal líder CDU / CSU. Merz opakovane zdôraznil, že spolupráca s AfD nepripadá pre CDU /CSU do úvahy. Olaf Scholz zdôraznil, že sa Nemecko poučilo zo skúseností s nacionálnym socializmom, že s krajnou pravicou sa nesmie spolupracovať.

Scholzova zmienka o nacizme vyvolala rozhorčenú reakciu líderky AfD Weidelovej, ktorá takéto "porovnanie považuje za škandalózne". "Za seba osobne aj za celú stranu ho odmietam," povedala v televíznej debate Alice Weidlová. Alternatíva pre Nemecko (AfD) je označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú. Merz v rozprave označil AfD za "radikálne pravicovú stranu, ktorá je do veľkej miery pravicovo extrémistická".