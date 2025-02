Scholz v Mníchove: Nemecko odmieta zasahovanie do demokracie a volieb

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

MNÍCHOV - Nemecko nebude akceptovať, ak niekto zo zahraničia zasahuje do jeho demokracie a volieb, vyhlásil v sobotu nemecký kancelár Olaf Scholz na úvod druhého dňa bezpečnostnej konferencie v Mníchove (MSC). V prejave okrem iného kritizoval podporu Alternatívy pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú stranu, ktorú nepriamo obvinil zo zľahčovania zločinov Tretej ríše.

Scholz sa takto vyjadril deň po tom, ako americký viceprezident J. D. Vance na pôde MSC kritizoval údajné obmedzovanie slobody prejavu v Európe a ústup európskych vlád od hodnôt, ktoré majú podľa jeho slov spoločné so Spojenými štátmi.

Peter Pellegrini rokoval v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

"To sa proste nerobí, určite nie medzi priateľmi a spojencami. Dôrazne to odmietame. Kam sa bude naša demokracia ďalej uberať, je iba na nás," zdôraznil Scholz. Súčasné politické systémy v Európe podľa neho vychádzajú z historického povedomia, že demokracia môže byť zničená radikálnymi antidemokratickými silami.

Ohrozený mier v Európe

V súvislosti s vojnou na Ukrajine nemecký kancelár vyhlásil, že ak Rusko zvíťazí a Ukrajina padne, nenastane pokoj, ale naďalej bude ohrozený mier a stabilita v Európe aj za jej hranicami.

"Mier bude len vtedy, ak bude zabezpečená suverenita Ukrajiny. Nadiktovaný mier nikdy nepodporíme," podčiarkol ďalej Scholz. "Rovnako nepodporíme akékoľvek riešenie, ktoré by rozdelilo bezpečnosť Európy a Spojených štátov. Jediný, kto by z toho čerpal, by bol (ruský) prezident Putin," dodal.