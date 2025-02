Trumpov návrh, aby USA prevzali Pásmo Gazy, by bol ťažko realizovateľný, tvrdí Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy, ktoré by zároveň obnovili, by sa podľa českého premiéra Petra Fialu realizoval len veľmi ťažko. Povedal to v stredu po rokovaní vlády s tým, že pri riešení problémov na Blízkom východe je podľa neho kľúčové oslabiť Irán a na to by sa mali Spojené štáty spolu s Európou zamerať.