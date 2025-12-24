Viacerí slovenskí vojaci slúžiaci v Kosove strávia vianočné sviatky na misii

BRATISLAVA - Viacerí slovenskí vojaci, ktorí slúžia v Kosove v rámci medzinárodnej misie The Kosovo Force (KFOR) pod vedením NATO, strávia vianočné sviatky na základni. Na Štedrý deň ich čaká napríklad spoločná večera, pri ktorej si vymenia svoje príbehy a spomienky. Chýbať nebude ani sviatočné jedlo, či už tradičné slovenské alebo zahraničné.
Niektorých vojakov čaká na vianočnú večeru napríklad losos, ktorí im pripravia americkí kolegovia, pre iných je prichystaná kapustnica. Slovenskí vojaci priznali, že im bude rodina počas sviatkov chýbať, v kontakte s ňou však ostávajú. „Snažím sa byť s nimi v kontakte najviac, ako to ide,“ uviedol jeden z vojakov.
Pre ďalšieho vojaka to bude prvýkrát, keď strávi sviatky bez rodiny. „Doteraz som ešte nebol takto ďaleko od rodiny a každé Vianoce sme trávili spoločne doma, ale ako sa vraví, najlepšie veci si človek nekúpi,“ podotkol. Svoj voľný čas na základni trávia vojaci napríklad cvičením v posilňovni, sledovaním filmov či hraním spoločenských hier.