Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Viacerí slovenskí vojaci slúžiaci v Kosove strávia vianočné sviatky na misii

Na snímke sprava prezident SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák (SMER-SD) a slovenskí vojaci v jednotke KFOR počas oficiálnej návštevy na vojenskej základni Camp Film City v Kosove.
Na snímke sprava prezident SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák (SMER-SD) a slovenskí vojaci v jednotke KFOR počas oficiálnej návštevy na vojenskej základni Camp Film City v Kosove. (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Viacerí slovenskí vojaci, ktorí slúžia v Kosove v rámci medzinárodnej misie The Kosovo Force (KFOR) pod vedením NATO, strávia vianočné sviatky na základni. Na Štedrý deň ich čaká napríklad spoločná večera, pri ktorej si vymenia svoje príbehy a spomienky. Chýbať nebude ani sviatočné jedlo, či už tradičné slovenské alebo zahraničné.

Niektorých vojakov čaká na vianočnú večeru napríklad losos, ktorí im pripravia americkí kolegovia, pre iných je prichystaná kapustnica. Slovenskí vojaci priznali, že im bude rodina počas sviatkov chýbať, v kontakte s ňou však ostávajú. „Snažím sa byť s nimi v kontakte najviac, ako to ide,“ uviedol jeden z vojakov.

Pre ďalšieho vojaka to bude prvýkrát, keď strávi sviatky bez rodiny. „Doteraz som ešte nebol takto ďaleko od rodiny a každé Vianoce sme trávili spoločne doma, ale ako sa vraví, najlepšie veci si človek nekúpi,“ podotkol. Svoj voľný čas na základni trávia vojaci napríklad cvičením v posilňovni, sledovaním filmov či hraním spoločenských hier.

Viac o téme: VojaciMisiaVianočné sviatkyKosovo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

TOP 10 vianočných pesničiek:
TOP 10 vianočných pesničiek: Ktorá je vaša NAJ? Hlasujte!
Zahraniční prominenti
Tajomstvo, o ktorom sa
Tajomstvo, o ktorom sa muselo mlčať: Falošná autorka Popolušky!
Domáci prominenti
Trúfnete si na vianočný
Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!
Domáce
Ako sa menili slovenské
Ako sa menili slovenské Vianoce: Zvyky, ktoré kedysi robil každý
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka k tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch
Správy
Etnologička Simona Radová o tradíciách na Štedrý deň
Etnologička Simona Radová o tradíciách na Štedrý deň
Správy
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov
Správy

Domáce správy

FOTO Neľútostná história štedrej večere:
Neľútostná história štedrej večere: Návrat v čase s odborníkmi, mäso ako LUXUS a taniere pri stole navyše!
Domáce
Na snímke sprava prezident
Viacerí slovenskí vojaci slúžiaci v Kosove strávia vianočné sviatky na misii
Domáce
Robert Fico a Jozef
Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov Dopravného podniku Bratislava počas sviatkov
Domáce
Na horách sa ochladilo, pribudne čerstvý sneh a platí lavínové nebezpečenstvo
Na horách sa ochladilo, pribudne čerstvý sneh a platí lavínové nebezpečenstvo
Liptovský Hrádok

Zahraničné

Ilustračné foto
Poľskí horskí záchranári upozorňujú na nepriaznivé podmienky v Tatrách
Zahraničné
Ilustračné foto
Francúzska kontrarozviedka DGSI vyšetruje kybernetický útok na poštovú službu
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri sú v slepej uličke: Zelenskyj optimistický nie je, s USA sme sa nedohodli
Zahraničné
Ilustračné foto
Riaditeľka materskej školy nezvládla riadenie: Hlásia 8 obetí, auto plné malých detí skončilo v jazere!
Zahraničné

Prominenti

PIKOŠKY z Princeznej ze
PIKOŠKY z Princeznej ze mlejna: KRÁDEŽ kulisy, vylepšená Eliška a... Čerta stvárnila táto Slovenka!
Domáci prominenti
Chorý kráľ Karol III.
Chorý kráľ Karol III. sa trónu NEVZDÁ: Reči o nástupe princa Williama sa mu NEPÁČIA!
Zahraniční prominenti
Po rozchode s Lobotkom
Po rozchode s Lobotkom ULOVILA o 12 rokov mladšieho: Lásku k známemu Slovákovi už netají!
Domáci prominenti
TOP 10 vianočných pesničiek:
TOP 10 vianočných pesničiek: Ktorá je vaša NAJ? Hlasujte!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO DESIVÝ nález na pláži:
DESIVÝ nález na pláži: Pár pri prechádzke objavil priesvitné telo bez hlavy! Ani odborníci netušia, ČO TO JE
Zaujímavosti
Nová štúdia vyvoláva otázky:
Nová štúdia vyvoláva otázky: Po BOOSTER dávke proti COVIDU môže vzrásť riziko VÁŽNEHO vírusového ochorenia!
Zaujímavosti
Robíte TO takto aj
Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia
Zaujímavosti
Ako spoznáte, že sa
Ako spoznáte, že sa u vás možno rozvíja ateroskleróza? POZOR na tieto varovné signály
vysetrenie.sk

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Najlepší zemiakový šalát: Viete, čím a ako ho správne dochutiť?
Rady a tipy

Šport

VIDEO Náprah ako z dela: Viacbodový Slafkovský gólom prispel k demolácii, Fehérváry pri vysokej prehre
VIDEO Náprah ako z dela: Viacbodový Slafkovský gólom prispel k demolácii, Fehérváry pri vysokej prehre
NHL
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
WTA
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
Ostatné
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Biatlon

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Psychológia úspechu: Ako malé zmeny vo vašom živote priťahujú veľké výsledky
Motivácia a inšpirácia
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast

Technológie

Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Filmy a seriály
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Návody
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Veda a výskum
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Armádne technológie

Bývanie

Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností

Pre kutilov

Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočná sezóna 2025 a noblesné večierky: Outfity, v ktorých hlavnú úlohu hrá podprsenka
Móda
Sviatočná sezóna 2025 a noblesné večierky: Outfity, v ktorých hlavnú úlohu hrá podprsenka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Neľútostná história štedrej večere:
Domáce
Neľútostná história štedrej večere: Návrat v čase s odborníkmi, mäso ako LUXUS a taniere pri stole navyše!
Pri páde strechy zomreli
Domáce
Predvianočné nešťastie vo Veľkých Kapušanoch si vyžiadalo TRI životy (†23, †31, †41): Jeden z mužov bol ČERSTVÝM OTCOM!
Trúfnete si na vianočný
Domáce
Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri sú v slepej uličke: Zelenskyj optimistický nie je, s USA sme sa nedohodli

Ďalšie zo Zoznamu