Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov Dopravného podniku Bratislava počas sviatkov

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB). Obaja ocenili prácu a nasadenie zamestnancov počas sviatkov. Premiér im, ako aj všetkým občanom Slovenskej republiky zároveň poprial šťastné a veselé Vianoce. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
archívne video
„Ešte za tmy sme dnes ráno spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom navštívili zamestnancov Dopravného podniku v Bratislave. Pracovať v mestskej doprave znamená nepoznať sviatky, piatky či noci. Prostredníctvom tejto návštevy vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas takého vzácneho obdobia, akým sú Vianoce,“ napísal premiér na sociálnej sieti.
Zároveň ocenil mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. „Už dva- či trikrát sa nám stalo, že sme sa pri príjazde do Bratislavy dostali do takej zápchy, že bolo pre nás jednoduchšie vyskočiť z áut a nastúpiť do prvej električky, ktorá nás plynulo dostala tam, kam sme potrebovali,“ poznamenal.