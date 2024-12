MRAZIVÁ nehoda: Taxík vrazil do skupiny chodcov! V nemocnici skončil aj deväťročný chlapec

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Vozidlo taxislužby vrazilo v stredu do šiestich chodcov v centre Manhattanu, uviedla newyorská polícia. Troch ľudí vrátane deväťročného dieťaťa museli so zraneniami hospitalizovať, informuje agentúra AP.