Matka so svojou dcérou zahynuli pri hrôzostrašnej nehode! Prečo jej syn strhol volant? Mrazivé detaily

Mrazivá dopravná nehoda sa stala v závere minulého týždňa na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali krátko po 18.30 h. Podľa predbežných zistení mal 32-ročný vodič osobného auta značky Audi A6 podľa doposiaľ presne nezistených príčin naraziť do betónového zvodidla na pravej strane cesty, od ktorého sa malo vozidlo odraziť do protismeru, kde v tom čase v smere od Košíc do Rimavskej Soboty išlo vozidlo značky BMW X6.

Následne došlo k zrážke vozidla značky Audi A6 s ďalším autom, ktoré jazdilo za vozidlom BMW X6. "Išlo o vozidlo Ford Galaxy, ktoré následne tiež narazilo do ďalšieho, štvrtého vozidla Škoda Octavia Combi, ktoré jazdilo od Rimavskej Soboty v smere na Košice. Pri dopravnej nehode došlo k vážnym zraneniam posádky z vozidla Audi A6," poznamenala banskobystrická polícia na sociálnej sieti.

Detaily tragickej nehody

Podľa informácií TV JOJ sa v aute Audi A6 mala nachádzať štvorčlenná rodina. Auto šoféroval 32-ročný syn, ktorý utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do 42 dní. Jeho 25-ročná sestra zomrela na mieste. Matka vodiča bola prevezená do nemocnice. 54-ročná žena však zraneniam napokon podľahla. V aute bol aj 54 ročný muž, ktorý utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do 42 dní. "Ťažké zranenia utrpela aj 26-ročná spolujazdkyňa z vozidla BMW X6. 26-ročný vodič tohto vozidla utrpel zranenia s dobou liečby do 14 dní. Vo vozidle Škoda Octavia Combi sa viezol aj 4-ročný chlapček, ktorý utrpel zranenia s dobou liečby taktiež do 14 dní," poznamenal polícia na sociálnej sieti.

Podľa svedka malo osobné vozidlo značky Audi A6 ísť po diaľnici v smere do Košíc. Údajný 32-ročný cudzinec sa rozhodol predbehnúť pred ním idúcu kolónu áut. Cudzincovi sa na poslednú chvíľu podarilo zaradiť pred auto značky Audi A6, ktoré stálo v kolóne a odišiel. To, či však tento manéver zapríčinil dopravnú nehodu a prečo vodič osobného auta strhol volant do zvodidiel, ostáva predmetom vyšetrovania.

