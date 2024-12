Šialené, čo robia švédske gangy! Z detí sa stávajú nájomní vrahovia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠVÉDSKO - Švédska polícia vyšetruje prípady verbovania mladistvých do kriminálnych gangov s cieľom vykonania nájomných vrážd, informuje o tom správa z agentúry AFP.

Len 11-ročný chlapec bol podľa policajného vyšetrovania v západnej provincii Varmland na platforme Instagram v kontakte s 19-ročným mladíkom, ktorý mu za vraždu ponúkol 150 000 švédskych korún (zhruba 13 000 eur), ako aj oblečenie a dopravu na miesto činu.

V prípade čelia obvineniam štyria muži vo veku 18 až 20 rokov, ktorý robili do gangu nábor dovedna štyroch mladistvých vo veku 11 až 17 rokov. Všetci boli zatknutí ešte pred vykonaním trestných činov. Predbežné vyšetrovanie tiež odhalilo množstvo snímok, na ktorých mladíci pózovali so zbraňami. Pri výsluchu 11-ročný chlapec uviedol, že takéto správy posielal, aby vyzeral "cool" a "ukázal, že sa nebojí".

Nie je to ojedinelý prípad, pripomína AFP. Švédsko už niekoľko rokov bojuje s nárastom incidentov so strelnými zbraňami a bombovými útokmi medzi gangami, ktoré pramenia predovšetkým z boja o kontrolu drogového trhu. Len minulý rok v dôsledku streľby zomrelo v krajine 53 ľudí; množstvo z nich tvorili nevinné obete.

Kriminalita švédskych gangov je organizovaná a komplexná. Jednotliví lídri zvyknú riadiť svojich ľudí zo zahraničia a využívajú sprostredkovateľov, ktorí komunikujú cez sociálne siete so šifrovanými správami. Johan Olsson, šéf operačného oddelenia švédskej polície, uviedol: "Dalo by sa to prirovnať k pracovného trhu, kde sa jednotlivé úlohy zverejňujú na diskusných fórach a ľudia, ktorí prijímajú ponuky, sú čoraz mladší".

Počet prípadov rapídne stúpol

Niektoré gangy robia nábor osobne a verbujú deti, ktoré sa potulujú v ich okolí. Profesor kriminológie Sven Granath sa pre agentúru AFP vyjadril, že naverbované deti majú často problémy v škole, trpia závislosťami alebo už niekedy mali problémy so zákonom.

Podľa švédskej Národnej rady pre prevenciu kriminality niektoré deti samé vyhľadávajú zákazky pre peniaze, adrenalín, uznanie či pocit spolupatričnosti.

Švédska prokuratúra uviedla, že počet prípadov súvisiacich s vraždami v krajine, v ktorých sú podozriví mladší ako 15 rokov, sa zvýšil za prvých osem mesiacov roku 2023 z 21 na 102 za rovnaké obdobie v tomto roku.