Neznámy dron vylial farbu na pozemok ruského veľvyslanectva v Štokholme

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa polície v súvislosti s incidentom nikoho nezadržali ani nikoho konkrétneho nepodozrievajú. Vyšetrovatelia preskúmajú, či udalosť nesúvisí s nahláseným prípadom vandalizmu na švédskom veľvyslanectve v Moskve, ktorý sa udial vo štvrtok.

Švédsky webový portál The Local napísal, že traja neznámi muži vo štvrtok hodili fľaše na ochrankárov švédskeho zastupiteľského úradu v Moskve. Šéfka švédskej diplomacie Maria Malmer Stenergardová následne vyzvala ruské orgány, aby si splnili svoju povinnosť a poskytli dostatočnú ochranu švédskej diplomatickej misii a jej personálu. Vzťahy medzi Moskvou a Štokholmom sa zhoršili po začiatku invázie na Ukrajinu, následkom ktorej sa švédska vláda rozhodla vstúpiť do NATO, a to napriek dlhodobej tradícii neutrality.