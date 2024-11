Bývalý šéf tajnej služby MI6 dôrazne varuje: Európa už je vo vojne s Ruskom! Je to extrémne nebezpečná situácia

Sir Richard Dearlove, bývalý šéf MI6. (Zdroj: Twitter/ MCN Comunicación Global)

Bývalý šéf MI6 Richard Dearlove varoval Európu, že sa podľa jeho názoru sa Európa nachádza v skutočnej vojne s Ruskom. V rozhovore pre „Sky“ zdôraznil: „Myslím, že si musíme priznať skutočnosť, že Rusi si myslia, že sú s nami vo vojnovom stave.“ Aj poľský premiér Donald Tusk nedávno varoval pred možnou eskaláciou vojny na Ukrajine do globálneho konfliktu.

archívne video

Britskí inštruktori a inštruktorky učia ukrajinských vojakov zneškodňovať míny (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Hybridná vojna a sabotáže

Dearlove podľa Kyiv Independent poukazuje na nebezpečenstvo hybridnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Európe. To znamená, že Rusko útočí nielen vojensky, ale aj prostredníctvom sabotáží v rôznych sektoroch. To zahŕňa kybernetické útoky, špionáž a zasahovanie do volieb.

Šéfovia tajných služieb z Európy, USA a Spojeného kráľovstva označili Rusko za „zdivočené“. Obzvlášť od vstupu Fínska do NATO v roku 2023 bolo hlásených zvýšené množstvo hybridných útokov z Ruska.

Tlak na Západ

Západní partneri sú pod tlakom zoči-voči zvyšujúcej sa ruskej agresii. S blížiacou sa inauguráciou nového prezidenta USA by sa podpora Washingtonu pre Európu, NATO a Ukrajinu mohla zmeniť.

Dearlove varuje: "Teraz sme vo veľmi nebezpečnej situácii," zdôraznil, že hoci by sa Západ mal snažiť o dialóg s Kremľom, je otázne, či by prezident Vladimir Putin spolupracoval.