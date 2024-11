Policajti v Česku protestujú proti nízkym platom či nadmernej byrokracii

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Michal Svítok )

PRAHA - V Česku sa v pondelok začal päťdňový protest polície. Podľa jeho organizátora Martina Červenku sa doň zapojili tisícky príslušníkov policajného zboru. Protestná akcia, ktorá by mala mať osvetový charakter, je namierená proti nízkym nástupným platom, nedostatku policajtov a zvyšujúcej sa byrokracii spojenej s ich prácou. Na základe stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Policajti podľa zákona nemôžu štrajkovať. Ich protest je preto naplánovaný formou osvety – policajti chcú verejnosti vysvetľovať, aká je podľa nich aktuálna situácia v policajnom zbore. Chcú tiež upozorniť na to, že pre nedostatok hliadok sa môžu predĺžiť ich dojazdové časy. Okrem toho v prípadoch, pri ktorých to bude možné, chcú priestupky riešiť dohovorom namiesto pokuty.

archívne video

Policajti sa zišli na protestnom zhromaždení za systémové riešenia (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Červenka, ktorý je vedúcim policajného oddelenia v meste Písek, uviedol, že za organizovanie protestov dostal od vedenia polície písomné napomenutie. Dodal však, že tohtotýždňovou akciou to nekončí a do konca roka pripravujú ďalšie protesty. Červenka pred niekoľkými týždňami vytvoril web nazvaný Koniec Polície ČR. Pre kritický nedostatok ľudí nebude polícia podľa neho čoskoro plniť to, čo sa od nej očakáva.

Čiastka pre rezort vnútra bude vyššia o 10,3 miliardy korún

Minister vnútra Vít Rakušan v pondelok uviedol, že právo na protest nebude spochybňovať a policajtom preto ani nebude odkazovať, aby sa doň nezapájali. Dodal, že on sa sústredí na pravidelné rokovanie s odborovými organizáciami. Podotkol, že v rozpočte na budúci rok sa zatiaľ podarilo dohodnúť, že čiastka pre rezort vnútra bude vyššia o 10,3 miliardy korún. Pripomenul, že s odbormi sa už dohodol na zvýšení platov o 1500 korún.

Policajné prezídium k protestom ešte minulý týždeň uviedlo, že požiadavky odborov registruje a s nárokmi na platy sa zhoduje, preto v tomto smere robí "aktívne kroky". "Nepochybujeme o tom, že naši kolegovia a kolegyne sú si vedomí zákonných povinností a že jednou z nich je nenechať bez povšimnutia žiadne protiprávne konanie, o ktorom sa dozvedia," dodalo vedenie polície. Ďalší protest už avizovala Únia bezpečnostných zložiek na 21. novembra pred sídlom ministerstva vnútra v Prahe. Od vlády požadujú lepšie platové a pracovné podmienky pre policajtov či hasičov.