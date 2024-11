Česko modernizuje trestný systém: Ukladanie peňažných trestov namiesto väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Návrh novely okrem iného umožní ukladať peňažné tresty za akýkoľvek trestný čin, pri závažných činoch to však nebude môcť byť jediný trest. Zmena by mala nastať aj pri neplatení alimentov. V súčasnosti si za zanedbanie výživovej povinnosti odpykávajú trest vo väzení stovky ľudí, po novom by neplatičom mala hroziť exekúcia. Do väzenia by v určitých prípadoch išli maximálne na rok. Ďalšou novinkou je zníženie sadzby za opakovanú krádež či schvaľovanie terorizmu na internete.

Modernizácia a zefektívnenie

Blažek si od novely sľubuje modernizáciu, zefektívnenie a prevenciu. Očakáva, že by mala klesať recidíva a zvyšovať sa bezpečnosť. "My a Slovensko máme najviac väzňov z celej EÚ, u nás je trestanie už nemoderné a zastarané a odkláňame sa od zvyšku EÚ, kde sa už ukladajú alternatívne tresty a systém im funguje," povedal minister. V ČR je podľa neho stále problém v spoločenskom povedomí, že ak niekto nedostane väzenie, nie je to trest. S tým však nesúhlasí.

Podľa českého premiéra Petra Fialu je zmena trestného zákonníka nevyhnutná. "My máme možno najviac ľudí na počet obyvateľov vo väzniciach. Dávajú sa tu tresty odňatia slobody za veci, ktoré je možné trestať iným spôsobom a k tomu musíme dôjsť," komentoval Fiala schválený návrh novely z Azerbajdžanu, kde sa zúčastnil na klimatickej konferencii COP29. Na stredajšom rokovaní vlády preto nebol. Podľa neho bude systém po zamýšľaných zmenách lepšie fungovať. "Bude to preventívnejšie, účinnejšie a jednoducho lepšie," dodal Fiala.

Súčasťou návrhu novely je aj čiastočné uvoľnenie pravidiel pri pestovaní a držaní konope. Trestné má byť až to, ak budú mať ľudia doma viac než päť rastlín a držať viac než 100 gramov sušiny, 50 gramov mimo domu. Bývalý predseda Pirátov Ivan Bartoš na sociálnej sieti X upozornil, že z povoleného množstva rastlín možno získať oveľa viac konope než je navrhované povolené množstvo sušiny. Ľudia tak podľa neho síce rastliny budú môcť mať, ale z nich budú môcť využiť len minimálnu časť. Blažek podotkol, že je to vyrokovaný kompromis.

Namísto legalizace a peněz do rozpočtu dnes vláda předkládá paskvil. Konopí můžete pěstovat, ale nesmíte ho sklidit. Mít možnost pěstovat tři rostliny konopí a zároveň mít limit 50 gramů, které doma můžete mít, je absurdní. Je to jako byste mohli chovat tři slepice, ale ty mohly… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 13, 2024

Podporila tiež zákaz predaja energetických nápojov deťom do 15 rokov

V Česku sa zrejme zakáže predaj energetických nápojov deťom, ktoré sú mladšie než 15 rokov. Vláda v stredu podporila návrh skupiny poslancov naprieč politickým spektrom, ktorým by sa zmenil zákon o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok. Poslanci v návrhu upozorňujú na možné zdravotné riziká.

Deti by si po novom nemohli populárne energetické nápoje kúpiť v obchode a takéto nápoje by nemali byť dostupné ani v škole či na akciách pre deti. V automatoch a na internete by platili rovnaké pravidlá ako pri alkohole, bolo by potrebné overenie veku.

Podľa jednej z predkladateliek návrhu, poslankyne Olgy Richterovej, má návrh podporu všetkých strán v Poslaneckej snemovni, a tak by mal byť podľa nej schválený bez problémov. Energetické nápoje prirovnala k cigaretám - sú podľa nej návykové a nezdravé.

Minister poľnohospodárstva Marek Výborný podotkol, že ochrana detí pred vysoko nežiaducimi účinkami rôznych povzbudzujúcich látok je síce správna myšlienka, je však potrebné vyriešiť niektoré technické a legislatívne problémy. Poukázal na to, že v českom právnom poriadku neexistuje definícia energetického nápoja. "Možno pôjdeme ešte inou cestou a budeme sa sústrediť skôr na tie škodlivé látky a ich obsah nielen v nápojoch, ale aj v ďalších typoch potravín," dodal.