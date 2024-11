Taliansko sa pripravuje poslať ďalších migrantov do centier v Albánsku

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Skye McKee/MSF Via AP)

RÍM - Talianska vláda plánuje nasledujúci týždeň poslať do centier pre migrantov v Albánsku ďalších žiadateľov o azyl. A to aj napriek rozhodnutiu súdu v Ríme, ktorý koncom októbra nariadil prvú skupinu migrantov poslať z centier do Talianska, informuje agentúra ANSA.