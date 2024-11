Taliansko sťahuje zamestnancov z utečeneckých táborov v Albánsku

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Matt Dunham)

RÍM - Taliansko po necelých dvoch mesiacoch stiahne väčšinu zamestnancov zo svojich kontroverzne vnímaných prijímacích stredísk pre migrantov v Albánsku. Uviedla to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá.

Väčšina zamestnancov spoločnosti Medihospes, zodpovednej za prevádzku a správu centier, opustí Albánsko tento víkend. V táboroch, ktoré boli otvorené len pred poldruha mesiacom, zostane iba sedem pracovníkov. Okrem nich tam zostanú aj niektorí albánski zamestnanci, najmä zdravotníci, a nešpecifikovaný počet talianskych policajtov. Podľa tlačovej agentúry ANSA talianske ministerstvo vnútra uviedlo, že hoci sa personálny stav zníži, tábory zostanú otvorené a funkčné.

Talianska pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej zatiaľ neuspela so svojím plánom umiestniť žiadateľov o azyl, zaistených v Stredozemnom mori, mimo územia Talianska a mimo Európskej únie, kým sa nerozhodne o ich žiadostiach. Súdy totiž dvakrát nariadili ukončiť zadržiavanie migrantov v táboroch v Albánsku, na základe čoho ich previezli do Talianska. Taliansko je prvou krajinou EÚ, ktorá zriadila tábory za svojimi hranicami s cieľom vybavovať tam žiadosti o azyl v zrýchlenom konaní podľa talianskeho práva. Takzvaný albánsky model je kontroverzný, no politici v niektorých krajinách EÚ vyzvali na jeho skopírovanie.