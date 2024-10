Lídri sa v Komárne zhodli na potrebe spolupráce v boji s ilegálnou migráciou

zľava prezident Srbska Aleksandar Vučič, predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

KOMÁRNO - Predseda vlády SR Robert Fico, srbský prezident Aleksandar Vučič a maďarský premiér Viktor Orbán sa na utorňajšom stretnutí v Komárne zhodli na potrebe spoločnej spolupráce v boji s ilegálnou migráciou a vyhlásili, že krajiny ležiace na migračnej trase na západnom Balkáne nesú neprimerane veľké bremeno pri riešení problémov s ilegálnou migráciou. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia troch lídrov, píše TASR.

Lídri SR, Maďarska a Srbska sa na stretnutí zhodli, že ilegálna migrácia je vážnym problémom, ktorý vyplýva z geopolitickej nestability, konfliktov a sociálnej nerovnosti v európskom susedstve. Zdôraznili, že ilegálna migrácia je výzvou najmä pre krajiny ležiace na migračnej trase na západnom Balkáne, ktoré "nesú neprimeraný podiel bremena pri riešení nelegálnej migrácie a potlačovaní obchodovania s ľuďmi, ako aj iných činností súvisiacich s organizovaným zločinom".

EÚ nepotrebuje redistribúciu migrantov, ale ochranu vonkajších hraníc (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Fico, Orbán a Vučič vyzdvihli rolu schengenského priestoru a jeho ochrana by podľa nich mala byť sprevádzaná regionálnymi kompenzačnými opatreniami, ktoré zmiernia tlak na vonkajšie hranice Európskej únie. Vo vyhlásení uvádzajú, že riešenia prijaté na európskej úrovni sa nezdajú byť dostatočné a udržateľné a mali by byť doplnené najmä ďalším posilnením regionálneho rozmeru spolupráce v boji proti ilegálnej migrácii. Situácia na západobalkánskej trase sa podľa nich v uplynulých mesiacoch významne zlepšila, a to najmä vďaka opatreniam prijatým vládami SR, Maďarska a Srbska.

Lídri Slovenska, Srbska a Maďarska pricestovali do Komárna

Partneri taktiež opätovne vyjadrili podporu členstvu Srbska v EÚ a vyzdvihli vzájomnú spoluprácu. Rozširovanie EÚ označili ako "geostrategickú investíciu", ktorá si však "vyžaduje aktívnejšie zapojenie EÚ v regióne západného Balkánu, a to aj v boji proti ilegálnej migrácii". Lídri Slovenska, Srbska a Maďarska pricestovali do Komárna, aby rokovali o nelegálnej migrácii a inovatívnych riešenia v boji proti nej. Súčasťou delegácie boli aj ministri zahraničných vecí jednotlivých štátov.