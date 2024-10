Srbsko zostane na európskej ceste, kým budem prezidentom, uviedol Vučič

Aleksandar Vučič (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic)

"Pokiaľ budem prezidentom republiky, nezmeníme hlavné ciele našej vnútornej a zahraničnej politiky. To znamená, že naša európska cesta a presadzovanie európskeho Srbska sú pre náš pokrok kľúčové, Srbsko bude na tejto ceste odhodlane pracovať a dúfame vo výsledky," ozrejmil Vučič. Oznámil, že s von der Leyenovou viedol veľmi dlhú a mimoriadne otvorenú diskusiu. Európska únia má proti Srbsku v niektorých veciach výhrady, ale podľa jeho slov bola šéfka eurokomisie vždy pripravená vypočuť si aj srbskú stranu.

Vučič spresnil, že spolu diskutovali aj o programe reforiem, ktoré majú napomôcť krajine vstúpiť do EÚ. "Vieme, čo je našou úlohou a čo musíme urobiť v oblasti právneho štátu, najmä v oblasti súdnictva," povedal. Von der Leyenová na tlačovej konferencii uviedla, že partnerstvo medzi EÚ a Srbskom je čoraz pevnejšie. "Európa je naďalej pevne odhodlaná podporovať európsku budúcnosť Srbska. V časoch konfliktov, vojen a nepokojov je členstvo v EÚ prísľubom mieru a prosperity. A je to prísľub, ktorý môžeme spoločne splniť. Srbsko je už teraz jednou z krajín, ktoré najviac pokročili v prístupovom procese," dodala.

Von der Leyenová zrušila stretnutie so srbským premiérom

Vučič predtým podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že krajina by získala členstvo v EÚ, len ak uzná nezávislosť Kosova a pripojí sa k protiruským sankciám. Srbský vicepremiér Aleksandar Vulin však podľa TASS zdôraznil, že "Srbi nezradia Rusko" a republika sa k sankciám nepridá. Rázne tiež odmietol kompromis v otázke nezávislosti Kosova, a to i v prípade možného vstupu do EÚ. Šéfka EK počas tohto týždňa cestuje po krajinách západného Balkánu, aby ich ubezpečila, že rozširovanie Únie zostáva pre 27-členný blok prioritou. Do Srbska pricestovala na dvojdňovú návštevu, pričom okrem prezidenta sa má v pláne stretnúť s ďalšími poprednými predstaviteľmi krajiny.

V piatok večer však veľvyslanec EÚ v Srbsku pre agentúru AFP uviedol, že von der Leyenová zrušila stretnutie so srbským premiérom Milošom Vučevičom. Dôvodom je jeho predchádzajúce stretnutie s ruským ministrom hospodárstva Maximom Rešetnikovom. Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v decembri 2009 a štatút kandidátskej krajiny mu udelili v marci 2012. Prístupové rokovania sa začali v januári 2014. Doteraz sa otvorilo 22 z 35 prístupových kapitol, pričom boli predbežne uzavreté dve z nich. V poslednom období sa však proces výrazne spomalil, najmä pre vzťahy Belehradu s Ruskom a neúspešné snahy o normalizáciu vzťahov s Kosovom.