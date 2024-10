Orbán varuje! Ak nám Brusel dosadí bábkovú vládu, tá bude musieť plniť jeho vôľu

(Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool via A)

BUDAPEŠŤ - Brusel sa snaží dosadiť v Maďarsku bábkovú vládu. Ak sa mu to podarí, potom prídu pokyny, ktoré taká vláda bude musieť zrealizovať, varoval v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca v Budapešti.

Podľa Orbána iniciátorom bruselských snáh je Európska ľudová strana (EPP). "Povedali, že je koniec, pán premiér, vy by ste mali odísť aj s vašou vládou, a že tu je nový, budúci premiér a nová budúca vládnuca strana, ktorú my podporíme," dodal.

Predseda maďarskej vlády po plenárnom rokovaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu vyhlásil, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber jasne povedali, že chcú povaliť maďarskú vládu. Európski socialisti by podľa neho v novej vláde chceli mať Kláru Dobrevovú z Demokratickej koalície (DK) a EPP Pétera Magyara zo strany TISZA.

Orbán v piatkovom rozhovore ďalej prirovnal Európsku úniu k "ríši" Sovietskeho zväzu a ďalším mocnostiam, ktoré takisto potrebovali bábkovú vládu. Zdôraznil, že Budapešť neustúpi, pretože by to poškodilo záujmy Maďarov. "Maďarsko má právo vykonávať vlastnú hospodársku politiku a je len otázkou schopnosti, odvahy a zručnosti toto právo uplatniť," podčiarkol predseda maďarskej vlády, podľa ktorého otázkou nie je, kto je premiér, ale aké to má následky pre ľudí.