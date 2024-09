Netanjahu na pôde OSN obhajoval izraelské útoky a vyhlásil, že chce mier

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Pamela Smith)

NEW YORK - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok vo Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že prišiel vyvrátiť nepravdy, ktoré počul od iných svetových lídrov počas ich prejavov v priebehu tohto týždňa. Povedal, že pôvodne neplánoval do New Yorku cestovať, pretože jeho krajina je vo vojne a podľa jeho slov bojuje o život. Trval na tom, že Izrael chce mier a z rozrastajúceho konfliktu v regióne obvinil Irán, informujú svetové agentúry.