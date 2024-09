Szijjártó o represívnych clách Európskej únie na čínske elektromobily: Maďarsko to odmieta

Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko je proti represívnym clám Európskej únie na čínske elektromobily a podporuje čínsko-brazílsky mierový plán v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podľa servera atv.hu to uviedol v pondelok večer miestneho času v New Yorku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom čínskej diplomacie Wang Im, informuje spravodajca TASR v Budapešti.