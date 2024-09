Analýza odhalila, že Európska únia smeruje ku xenofóbnejšiemu pohľadu na európsku integráciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska únia smeruje ku xenofóbnejšiemu pohľadu na európsku integráciu, preto sa mladí ľudia, moslimovia a občania s mimoeurópskym pôvodom necítia dostatočne reprezentovaní ani svojimi vládami, ani európskymi inštitúciami. Tvrdí to správa dvoch európskych organizácií, o ktorej informoval britský server The Guardian. Podobný pocit z integrácie majú podľa dokumentu aj obyvatelia strednej a východnej Európy.

Neziskové organizácie Nadácie pre Európsku kultúru (ECF) a inštitút Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR) vydali správu o stave európskej spoločnosti, kde identifikujú tri problematické oblasti v členských štátoch EÚ. Tvrdia, že spoločne môžu tieto problémy viesť k narušeniu európskej integrácie alebo radikálne zmeniť jej smer.

archívne video

Maroš Šefčovič o výzvach budúceho rozšírenia EÚ (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Medzi spoločenské trendy, ktoré podľa správy ohrozujú súčasný stav EÚ, patrí nízka angažovanosť mladých ľudí, euroskepticizmus v strednej a východnej Európe a preferovanie belošského pôvodu v európskej politike zo strany politikov i voličov.

"V Bruseli teraz veľa diskutujú o správe Maria Draghiho, ktorá vyzýva na oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie konkurencieschopnosti európskych firiem," povedal Pawel Zerka, výskumník ECFR, s odvolaním sa na správu niekdajšieho šéfa Európskej centrálnej banky. "Ak je ale ekonomika motorom EÚ, potom spolupatričnosť s európskou integráciou by mala byť jeho palivom. To, čo sa teraz deje v európskej spoločnosti, vyžaduje našu okamžitú pozornosť, inak nám hrozí to, že nám palivo dôjde, prípadne pôjdeme na zlé palivo," dodal.

Zerka definuje spolupatričnosť s európskou integráciou ako to, že jedinec cíti, že patrí k nadnárodnému spoločnému priestoru, kde s ostatnými zdieľa rovnakú budúcnosť a hodnoty. Tie sú nasledovné - rovnaký pohľad na dejiny (universalizmus), rovnosť a sekularizmus. Práve ony sa ale v poslednom čase významne menia.

Čoraz viac ľudí sa cíti vyčlenených z európskej integrácie

Hoci správa spomína, že v EÚ zostáva stále veľké percento ľudí, ktorí veria EÚ a sú optimistickí ohľadom svojej budúcnosti v nej, varuje, že čoraz viac ľudí sa cíti vylúčených z európskej integrácie, nezaujímajú sa o ňu alebo sú z jej vývoja rozčarovaní. Týka sa to predovšetkým občanov nebelošského pôvodu, moslimov, mladých ľudí a obyvateľov strednej a východnej Európy.

V správe stojí, že Európania nebelošského pôvodu čelia veľkej vlne xenofóbie od útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas zo 7. októbra na Izrael. Zvlášť potom moslimovia zažívajú pocity odcudzenia, pretože mnohé vlády EÚ vyjadrili podporu Izraelu.

Pocit vylúčenia tejto časti európskej spoločnosti súvisí aj s narastajúcou podporou krajne pravicových strán naprieč EÚ. Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu vyhrali vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Rakúsku a Maďarsku strany so silnou antimigračnou rétorikou.

Podľa štúdie ani európske inštitúcie nepodporujú pocit, že občania mimoeurópskeho pôvodu sú dostatočne reprezentovaní. Napríklad v Európskom parlamente sú iba tri percentá poslancov nebelošského pôvodu.