Nemecké aerolínie Lufthansa predĺžili prerušenie letov do Izraela a Iránu

BERLÍN - Nemecké aerolínie Lufthansa Group v pondelok predĺžili prerušenie letov do izraelského Tel Avivu a iránskeho Teheránu do 14. októbra. Dôvodom je podľa spoločnosti napätá bezpečnostná situácia v regióne. Lety do Bejrútu zostávajú pozastavené do 26. októbra. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a DPA.