Dráma na palube lietadla: Úmrtie pasažiera priamo pred očami ostatných cestujúcich a náhle núdzové pristátie!

Let LS3214 z Burgasu v Bulharsku do Liverpoolu odletel okolo 13:00 miestneho času v pondelok 16. septembra. Už o dve hodiny ale posádka musela vyhlásiť núdzový stav. Muž, otec dvoch detí Chris Neill utrpel na palube lietadla zástavu srdca a napriek maximálnemu úsiliu zdravotníckeho personálu sa muža nepodarilo zachrániť, informuje britský the Mirror.

Svedkami incidentu boli všetci cestujúci, ktorý sa do príchodu zdravotníkov snažili mužovi pomôcť. Aerolinka smutnú správu potvrdila a rodine vyjadrila úprimnú sústrasť. „Môžeme potvrdiť, že let LS3214 z Burgasu do Liverpoolu bol odklonený do Kolína nad Rýnom v pondelok 16. septembra kvôli cestujúcemu vyžadujúcemu lekársku pomoc. Žiaľ musíme potvrdiť, že cestujúci zomrel. V tejto ťažkej chvíli by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a priateľom,“ dodal hovorca Jet2.com.

Smutná udalosť je už v druhom v priebehu pár mesiacov. V júni pri inom lete aerolinky Jet2 zomrela manželka futbalovej legendy na ceste domov z Tenerife. Rosemary Burnsová, vdova po bývalom hráčovi Ceticu zomrela počas letu do Glasgowa. Aj v tomto prípade muselo lietadlo núdzovo pristáť.