Irán chce začať jadrové rozhovory v New Yorku: Čaká na reakciu druhej strany

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Irán je pripravený začať na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku rokovania o svojom jadrovom programe, ak k tomu budú ochotné aj ostatné zainteresované strany. Vo videu zverejnenom na svojom kanáli na platforme Telegram to v pondelok uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informovala agentúra Reuters.