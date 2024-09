Irán varoval Izrael pred následkami útokov na ciele Hizballáhu v Libanone

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

Izrael v pondelok spustil vlnu leteckých útokov na ciele Iránom podporovaného Hizballáhu na juhu Libanonu. Údery si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej 274 obetí vrátane 21 detí. Hovorca iránskej diplomacie Násir Kanání označil izraelské útoky za šialené. Izraelské "zločiny" na palestínskych územiach a ich rozšírenie do Libanonu sú podľa jeho slov jasným príkladom "vážneho ohrozenia regionálneho a medzinárodného mieru".

Kanání kritizoval USA za podporu Izraela a vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby "okamžite podnikla kroky na zastavenie týchto zločinov". Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok na pôde OSN obvinil Izrael zo snahy o rozšírenie konfliktu, čo by podľa neho nikomu neprospelo. "Vieme lepšie ako ktokoľvek iný, že ak by na Blízkom východe vypukla širšia vojna, neprospelo by to nikomu na celom svete. Je to Izrael, kto sa snaží vyvolať tento širší konflikt," povedal.