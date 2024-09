Harrisová prijala pozvanie do druhej predvolebnej debaty

Náušnice Kamaly Harrisovej vyvolali u Trumpových prívržencov podozrenie. (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Americká viceprezidentka a nominantka demokratov na prezidentský post Kamala Harrisová prijala pozvanie od televízie CNN do októbrovej predvolebnej debaty. Oznámil to v sobotu jej volebný tím, ktorý zároveň vyzval jej rivala republikána Donalda Trumpa, aby sa pridal. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Donald Trump by nemal mať problém s týmto súhlasiť. Ide o rovnaký formát a nadstavenie ako pri debate CNN, ktorej sa zúčastnil v júni a uviedol, že v nej zvíťazil, keď chválil moderátorov, pravidlá a sledovanosť CNN," uviedla predsedníčka volebného tímu Harrisovej Jen O'Malleyová. Debata, na ktorú Harrisová prijala pozvanie, by sa mala uskutočniť 23. októbra. Trumpov volebný tím bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie agentúry Reuters.

Harrisová a Trump sa stretli v prvej a možno jedinej spoločnej predvolebne debate, ktorú vysielala stanica ABC, 10. septembra. Trump tvrdil, že debatu vyhral, aj keď viaceré prieskumy podľa agentúry Reuters naznačovali opak. Niekoľko dní po debate pritom Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social vylúčil ďalšiu debatu so svojou protikandidátkou. Republikán Trump absolvoval v júni debatu tiež so súčasným americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý krátko na to odstúpil zo súboja o prezidentský post. Po Bidenovom slabom výkone totiž stratila časť jeho kolegov z Demokratickej strany vieru v jeho schopnosť poraziť Trumpa v prezidentských voľbách, ktoré sa v Spojených štátoch uskutočnia 5. novembra.