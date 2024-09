Voľby v USA: V Georgii ručne spočítajú všetky hlasovacie lístky

(Zdroj: TASR/AP/Adam Bettcher)

Po rozhodnutí o ručnom sčítaní hlasov, ktoré prešlo pomerom hlasov 3:2, bude Georgia jediným štátom v USA, ktorý zaviedol takúto podmienku ako súčasť normálneho procesu spočítania výsledkov, uviedla Gowri Ramchandranová, riaditeľka pre voľby a bezpečnosť Brennanovho centra pre spravodlivosť na Newyorskej univerzite, čo je ľavicový inštitút zaoberajúci sa verejnou politikou.

Georgia je jedným zo siedmich štátov bez jasných voličských preferencií, v ktorých sa pravdepodobne rozhodne o tom, kto vzíde víťazne zo súboja republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa a jeho demokratickej súperky Kamaly Harrisovej.

Päťčlenný volebný výbor s prevahou konzervatívcov v posledných mesiacoch schválil v Georgii mnohé zmeny volebného zákona. Skupiny zaoberajúce sa ochranou občianskych práv tvrdia, že tieto zmeny by mohli mať za následok, že na úrovni okresov bude dochádzať k oneskorenému osvedčovaniu volebných výsledkov alebo dokonca ich zamietnutiu, čo by voľby v štáte uvrhlo do chaosu. Demokrati podali žalobu, ktorou napadli dva z predpisov týkajúce sa osvedčovania, proces by sa mal začať 1. októbra.