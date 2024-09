Jediná cesta, ako niečo zmeniť, je ísť voliť, vyzval Čechov Pavel

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Jediný spôsob, ako riešiť problémy a zmeniť veci, s ktorými ľudia nie sú spokojní, je podľa českého prezidenta Petra Pavla účasť vo voľbách. Povedal to v piatok po tom, ako odovzdal hlas v krajských a senátnych voľbách.

"Je okolo nás mnoho problémov, ktoré si vyžadujú riešenie, na ktoré ľudia nadávajú a nie sú spokojní. Jediná cesta, ako tieto problémy riešiť alebo ako niečo zmeniť, je práve cez voľby. Ak niekto nechce len nadávať, je dobré ísť k voľbám a dať hlas tomu zástupcovi, od ktorého očakávam, že tie problémy bude riešiť podľa mojich predstáv," myslí si český prezident.

archívne video

Naše stretnutie vnímam ako možnosť znovu definovať naše vzájomné vzťahy, tvrdí Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Komplikácie počas volieb podľa neho v dôsledku ničivých povodní budú. "Na niektorých miestach, ktoré som v stredu navštívil, budú voľby veľmi zložité, navyše, ľudia tam majú určite iné starosti než voľby," pripustil. Ocenil však, že aj v tých najviac postihnutých obciach sú zaistené náhradné volebné miestnosti, prípadne boli zlúčené volebné okrsky tak, aby ľudia mohli ísť voliť.

Voľby do Senátu môžu byť podľa Pavla na rozdiel od krajských volieb pre mnohých ľudí "vzdialené". Zdôraznil preto, že horná komora parlamentu predstavuje takzvanú demokratickú poistku. "Senát zaisťuje stabilitu legislatívy a aj určitú protiváhu Poslaneckej snemovni. Myslím si, že akákoľvek poistka demokracie je dobrá," dodal.

Vo voľbách v piatok hlasoval tiež český premiér Petr Fiala. Ľudia by podľa neho mali využiť svoje základné občianske právo a ísť voliť a nenechali tak za seba rozhodovať iných. "Sú to významné voľby z toho hľadiska, že ľudia rozhodujú o tom, aká bude kvalita siete zdravotnej starostlivosti, aké budú školy, ako budú vyzerať komunikácie v ich krajoch, a rozhodujú o tom, kto ich kraj bude riadiť. To sú všetko dôležité otázky," povedal Fiala. Účasť odhadovať nechcel, ale podotkol, že pri krajských voľbách príliš vysoká nebýva.

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File)

Svoj hlas odovzdal aj Babiš

Svoj hlas vo voľbách odovzdal aj predseda najsilnejšej opozičnej strany Andrej Babiš. "Uvidíme, ako voliči vnímajú trojročné vládnutie tejto najhoršej vlády od vzniku samostatnej ČR a aký vplyv bude mať tá katastrofa – povodne – a tiež je pre nás dôležité vidieť, či Motoristi, Přísaha a Stačilo! obhája volebný úspech z európskych volieb," povedal Babiš. V Olomouckom a Moravsko-sliezskom kraji odhaduje pre povodne nižšiu účasť.

Bývalý český premiér Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

V Česku sa v piatok a v sobotu konajú voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu. V krajských voľbách sa hlasuje všade okrem Prahy, o priazeň voličov sa v nich uchádza približne 8000 kandidátov. Senátne voľby sa konajú v 27 z celkových 81 obvodov naprieč republikou a kandiduje v nich 169 ľudí.